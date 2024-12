Service minimum, mais opération réussie pour la RAAL, qui s'impose à Seraing et reprend virtuellement son trône en Challenger Pro League

Efficace, sans impressionner, La Louvière est venue à bout du RFC Seraing, ce vendredi soir dans un Pairay presque vide. La RAAL reprend virtuellement sa place de leader, en Challenger Pro League, en attendant le déplacement de Zulte-Waregem à Lommel, ce samedi.

Après avoir perdu son siège de leader de la Challenger Pro League en s'étant vu retirer trois points suite à la faillite du SK Deinze, la RAAL partait à la reconquête de sa place, ce vendredi soir au Pairay, l'antre du RFC Seraing n'accueillant pour cette rencontre que quelques maigres centaines de spectateurs.

Passage au RFC Seraing pour commencer le week-end, où la RAAL tentera de reprendre sa place de co-leader de la Challenger Pro League 👇 pic.twitter.com/FC5MFeUQej — Loïc Woos (@LoicWoos) December 13, 2024

Dans un froid glacial (le thermomètre flirte avec les températures négatives au coup d'envoi), la rencontre ne part pas sur un rythme effréné. La première occasion est à mettre à l'actif des Louviérois et de Mohamed Guindo, qui reprend un corner d'Owen Maes, à côté (8e). La réponse des Métallos est venue des pieds de Bouchentouf, dont l'envoi est contré en corner par Maisonneuve (10e).

La bataille du milieu de terrain est décisive dans ce match au très faible nombre de frappes au but, et c'est La Louvière qui la remporte petit à petit. Plus haut sur l'échiquier, la RAAL gagne les duels et voit Owen Maes déborder dangereusement sur le couloir gauche. Son centre à ras de sol, contré, arrive dans les pieds de Nolan Gillot, dont la frappe rebondit sur le poteau avant de tromper Margueron (0-1, 24e). Quelques minutes plus tard, le portier de Seraing a enlevé la balle de break au même Gillot, complètement oublié par la défense sur une longue balle de Peano (31e).

⏱️ 25'



😍 QUELLE FRAPPE À RAS DE SOL DE GILLOT POUR LE 0-1 !



🟩 #SERRAAL • 0-1 ⬜️ pic.twitter.com/J2HgOdVozn — RAAL La Louvière (@raal_be) December 13, 2024

Sous les yeux de Daré Nibombé, le sélectionneur togolais venu observer la prestation d'un Fadel Gobitaka... resté sur le banc, la deuxième période part sur les mêmes bases mais avec, cette fois, un RFC Seraing plus entreprenant en possession. Pape Moussa Fall est cherché à plusieurs reprises, en vain.

Dans l'autre sens, la RAAL n'arrive pas non plus à réellement inquiéter Margueron. Sur une pelouse du Pairay très difficile et sautillante, les joueurs de Frédéric Taquin y parviennent toutefois, via Guindo, lancé en face à face. L'ancien du RSC Anderlecht s'est cependant, lui aussi, heurté à Margueron (79e).

Avec une prestation minimale, mais sérieuse, La Louvière s'impose à Seraing et reprend, virtuellement, son siège de leader de la Challenger Pro League, en attendant le déplacement de Zulte-Waregem à Lommel, ce samedi.