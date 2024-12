Était-ce déjà la chance du champion pour la RAAL à Seraing ? "On va piquer le RWDM la semaine prochaine"

La RAAL La Louvière n'a pas eu la tâche facile, sur la pelouse de Seraing, pour reprendre virtuellement son siège de leader de la Challenger Pro League. C'est le seul et unique but de Nolan Gillot, en première période, qui a sorti les Loups du piège.

En conférence de presse, ce vendredi soir, Frédéric Taquin le savait : la victoire de sa RAAL sur la pelouse de Seraing n'a pas été spectaculaire, mais ô combien difficile et importante. Après la partie, l'entraîneur des Loups a souligné la bonne prestation des Métallos.

"C'était un match très difficile, contre un adversaire difficile à bouger, costaud sur les phases arrêtées, avec Fall comme joueur clé offensif, qui déménage et dévie les ballons. On ne s'est donc jamais réellement senti en sécurité, on a concédé beaucoup de phases arrêtées et le danger était omniprésent."

Le RWDM et le Patro se sont cassés les dents ici, on savait que Seraing avait beaucoup de caractère" - Frédéric Taquin

"Avec les conditions, ce n'était pas facile d'accélérer le jeu. On a donc davantage utilisé le jeu long, qui ne nous correspond pas vraiment. Deux ténors se sont cassés les dents ici, on savait que Seraing avait beaucoup de caractère. On est content d'avoir gardé la clean-sheet et le résultat est extraordinaire."

La RAAL a-t-elle la chance du promu... et du futur promu ?

Un résultat qui aurait pu être différent, si à deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'arbitre Arne De Beuckelaer avait accordé un penalty à Seraing pour une faute de main qui semblait pourtant évidente dans la surface des Loups.

"Je n'ai pas encore revu la phase, mais si ça devait être penalty, c'est la réussite des équipes de tête. Si on est en milieu de classement, l'arbitre siffle penalty et le score final est de 1-1.", souriait Frédéric Taquin, avant d'évoquer la rencontre très importante qui attend la RAAL le week-end prochain, face au troisième, le RWDM.

"Le match face au RWDM n'avait de valeur à mes yeux que si on gagnait ce soir. Le match le plus important est toujours celui qui suit. Aujourd'hui, c'est une bonne victoire à l'extérieur, on prend 8 points d'avance sur le RWDM et on leur met la pression alors que ce n'était pas l'objectif en début de saison."

Ils auront la pression et on va les piquer" - Frédéric Taquin

"C'est aussi notre force d'évoluer sans pression, même si on se prend au jeu. Même s'ils gagnent ce week-end, ils auront cinq points de retard en venant chez nous et la pression sera sur eux. C'est une finale, il faut la gagner et on va les piquer", a conclu le T1 louviérois.