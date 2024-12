Dans ces conditions-là, Seraing et Mbaye Leye n'ont pas eu les armes face à la RAAL : "Evoluer sur une telle pelouse, c'est catastrophique"

Mbaye Leye n'a pas été surpris par les difficultés rencontrées par le RFC Seraing face à la RAAL, ce vendredi soir. Sur une pelouse très compliqiuée et dans un froid glacial, les Louviérois ont assuré le service minimum, que les Métallos n'ont pas été capables de produire.

Ce n'était pas du grand spectacle proposé par les acteurs de Seraing et de la RAAL, ce vendredi soir au Pairay. Dans un froid glacial, les Loups ont effectué le service minimum pour s'adjuger trois points importants dans la course à la montée. Pour Mbaye Leye, le T1 des Métallos, la défaite était assez logique.

"On n'a pas eu beaucoup d'occasions, c'est ce à quoi on s'attendait face à une équipe bien en place et bien organisée. Dans ces situations, il ne faut pas faire certaines erreurs, et on ne les a pas faites dans la mentalité, mais bien sur le plan technique. On crochète au lieu de jouer vers l'avant, on manque la transition, et la RAAL en profite pour repartir."

Sur notre côté droit, on n'a absolument rien fait" - Mbaye Leye

"En deuxième mi-temps, on aurait dû tenter plus de centres. Sur notre côté droit, on n'a absolument rien fait. On est en difficulté contre les équipes bien organisées, ce n'est pas une surprise. Une équipe comme nous ne peut pas être à 100% pour espérer battre la RAAL, elle doit être à bien plus que ça."

La pelouse du Pairay est dans un état catastrophique

Un autre élément n'a pas favorisé le spectacle, ce vendredi soir : l'état de la pelouse du Pairay. Gras, avec des trous et de la boue, le terrain du RFC Seraing n'a pas facilité la pratique d'un football alléchant.

"Pour mes joueurs, évoluer sur un tel terrain est catastrophique. Je ne voulais pas m'en servir comme excuse et c'est la première fois que j'en parle, mais pour les deux équipes, c'est impossible. On joue dans la boue, c'est une catastrophe. Il faut malgré tout éviter de faire des erreurs techniques, on en a fait et pas eux.", poursuivait Mbaye Leye, avec le regard approbateur de son homologue louviérois, Frédéric Taquin.

Un projet qui continue à se mettre en place

Avec onze points, Seraing compte toujours une longueur d'avance sur le Jong Genk et les Francs-Borains, qui doivent encore jouer, alors que Deinze est évidemment déjà condamné. Les Métallos ont donc une petite chance supplémentaire de se sauver, tandis que Mbaye Leye continue de mettre en pratique le projet mis en place.

"Ici, on oublie parfois d'où on vient, avec un entraîneur qui a dû aussi faire la préparation physique, avec des joueurs de Nationale 2 ou du Sénégal. On est dans la formation, le projet est de faire progresser les jeunes en restant une équipe valable de D1B, et c'est normal d'être en difficulté contre une telle équipe. Il y a de quoi dire sur la situation, mais il y a du positif.", a conclu le T1 du RFCS.