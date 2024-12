En manque de réussite, le RFC Liège s'incline à Rocourt face à Lokeren

Malgré de nombreuses occasions, le RFC Liège s'incline à Rocourt sur le plus petit des écarts face à Lokeren (0-1). Une défaite frustrante pour les Liégeois, qui auraient mérité un meilleur sort.

Ce dimanche, un duel entre le douzième et le treizième était au rendez-vous en Challenger Pro League. Le RFC Liège affrontait Lokeren pour le compte de la 15e journée de championnat. Une victoire était donc importante pour les deux équipes afin de monter au classement. Avant le coup d'envoi, un seul point séparait les deux équipes (RFCL : 13, Lokeren : 12).

Le premier quart d'heure de cette rencontre a été marqué par des occasions des deux côtés. L'intensité s'est directement fait ressentir en ce début de match. La première occasion liégeoise est venue des pieds de Jonathan D'Ostillo dès la 1ère minute de jeu. Les deux équipes ont tenté plusieurs incursions, mais sans succès.

Le RFC Liège a été très proche d'ouvrir le score à la 18e minute de jeu. Suite à une déviation d'une frappe d'Alessio Cascio dans le grand rectangle, le ballon a été sauvé par le gardien de Lokeren, Brent Gabriël, à quelques centimètres de la ligne.

Lokeren aux commandes

Mais c'est Lokeren qui va finalement trouver la faille ! Alors que, depuis quelques minutes, Liège était l'équipe qui se créait le plus d'occasions, l'attaquant français Samuel Ntamack récupère un ballon sur un centre que Sam Van Aerschot avait d'abord tenté de reprendre, et ouvre le score à la 25e minute de jeu.

Dans une rencontre qui continue à aller dans les deux sens, les Sang et Marine vont tenter de réagir avant la pause. Mais malgré de bonnes intentions, notamment avec une frappe de Mohamed Moulhi à la 37e minute ou encore un tir de Flavio Da Silva sur une contre-attaque à la 42e, les hommes de Gaëtan Englebert sont retournés au vestiaire en étant menés par le plus petit écart.

Un début de seconde période animé

Le début de la seconde période est, une fois de plus, équilibré. Liège se crée une première occasion avec une frappe, alors que les supporters réclament une faute de main. Dans la foulée, Lokeren se procure une énorme occasion sur une contre-attaque, mais Lejoly sauve les siens. À la 49e minute, les Sang et Marine sont tout près d'égaliser. Alessio Cascio délivre un superbe centre pour Flavio Da Silva, qui ne parvient cependant pas à trouver le chemin des filets.

Dans la suite de la seconde période, c'est Liège qui se montre le plus dangereux. À la 61e minute, les Sang et Marine s'infiltrent dans le camp de Lokeren, mais sans succès. Flavio Da Silva manque une nouvelle occasion avec une frappe à ras de terre depuis le grand rectangle. Le ballon est dévié. Le Franco-Portugais est d'ailleurs remplacé par Abian Arselan quelques instants plus tard.

Lokeren proche de doubler la mise

Malgré plusieurs offensives liégeoises, c'est Lokeren qui se procure ensuite deux belles occasions. Sur une contre-attaque à la 76e minute, Sebastiaan Brebels se retrouve face à Antoine Lejoly, qui sauve une nouvelle fois son équipe. Dans la foulée, sur le corner qui suit, le gardien des Sang et Marine intervient parfaitement, permettant encore à son équipe de rester dans le match.

Liège ne parviendra finalement jamais à revenir dans la partie. Lokeren fait tout pour laisser le temps s’écouler, comme en témoigne la course plutôt lente des médecins venus soigner un de leurs joueurs blessés. Malgré de bonnes intentions côté liégeois, cela ne suffira pas. Score final : 0-1.

Au classement, les hommes de Hans Cornelis grimpent à la 9e place, à égalité avec Eupen. Liège, quant à lui, perd une place et se retrouve 12e.