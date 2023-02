Eupen confirme son regain de forme en accrochant Westerlo

Les hommes d'Edward Still ont réussi à faire déjouer les Campinois.

Tant Westerlo qu'Eupen restaient sur deux bonnes prestations, respectivement en retrouvant le chemin de la victoire face à Malines et en contraignant Genk au partage. Le début de match mettait ainsi deux équipes bien en place, peut-être...trop bien en place. En effet, les gardiens n'ont été que très peu sollicités. Privés de Nacer Chadli et Thomas Van den Keybus, les hommes de Jonas de Roeck monopolisaient le ballon dans les 20 premières minutes face à un bloc eupenois bien en place malgré les six changements réalisés par Edward Still par rapport au match de semaine face à Genk.

Réussissant à amener la rencontre à un rythme assez bas, peu au goût de la furia habituelle des Campinois, les Pandas prennent même le jeu en main, notamment grâce à un Jocelyn N'dri à nouveau très actif, qui prenait Tagir à défaut avant de pousser son ballon trop long face à Sinan Bolat. Dans un temps fort, Eupen poussait avec de nombreux centres à la clé mais manquait d'un point d'appui dans le rectangle en l'absence de Smail Prevljak, laissé sur le banc.

Mais juste avant le repos, la rencontre basculait : sur un contre malheureux, la défense d'Eupen relancait Nene Dorgeles en profondeur, ce dont profitait l'attaquant pour se présenter face à Lennart Moser et de tromper le portier de l'Alliance pour déverrouiller la partie (44e). Un but qui a eu le don de libérer Westrlo puisque dès le retour des vestiaires, les Campinois se montraient très pressants avec une tête hors-cadre de Matthias Fixelles et un centre très dangereux du même homme finalement dégagé en corner par Lennart Moser (48e). La réponse eupenoise survenait sous forme d'une frappe croisée de Jocelyn N'dri, bien captée par Sinan Bolat (51e).

Juste au moment où la rencontre semblait à nouveau perdre en intensité, Jocelyn N'dri la faisait basculer en obtenant un penalty en se faisant accrocher sur un ballon excentré dans le rectangle des visiteurs. Comme face à Genk, Stef Peeters en profitait pour égaliser avec un ballon puissant qui rentrait via la transversale (69e). Une égalisation qui obligeait Westerlo à retourner à l'attaque par l'entremise de Nene Dorgeles, dont la frappe puissante était bien détournée par Lennart Moser puis via Maxim De Cuyper dont le centre en retrait ne trouvait personne (75e).

Avec des changements très offensifs, Jonas de Roeck faisait tout pour repartir avec les trois points et pensait obtenir un penalty sur une poussée de Gary Magnée sur Nene Dorgeles qui s'infiltrait dans le rectangle mais le VAR ne poussait pas l'arbitre à se déjuger en indiquant le point de penalty (85e). Malgré quelques derniers assauts campinois et un dernier cafouillage, la défense d'Eupen tenait le choc pour conserver ce résultat de 1-1.

Grâce à ce point, malgré six matchs sans victoire, Eupen revient provisoirement à hauteur de Courtrai tout en prenant deux points d'avance sur la zone rouge. De son côté, Westerlo reprend la septième place au Cercle de Bruges qui a également partagé au Standard plus tôt dans la journée.