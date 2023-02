Jonas De Roeck peste sur l'arbitrage après le partage de Westerlo à Eupen

L'entraîneur campinois s'est senti impuissant face aux décisions arbitrales.

Il n'est pas dans les habitudes de Jonas de Roeck de se plaindre de l'arbitrage après une contre-performance de son équipe. Mais le partage réalisé à Eupen avait un goût très amer pour l'ancien coach des espoirs d'Anderlecht. Interrogé par Sporza, il déclare : "Je veux toujours chercher des fautes chez nous d'abord et il y en a eu, mais aujourd'hui nous avons été impuissants face au VAR".

Le T1 campinois pointe deux phases litigieuses dans le rectangle d'Eupen qui auraient selon lui déboucher sur deux penaltys en faveur de son équipe : un premier tirage de maillot sur Kevin Vaesen qui tentait de se retourner face au but en première mi-temps et une poussée sur Nene Dorgeles qui avait pris de vitesse son opposant en seconde. Malgré l'issue de la rencontre, il n'est pas mécontent de la prestation de ses joueurs : "C'était un match très intense, je suis très satisfait de mon équipe. Sur un terrain lourd, on a toujours envie de sortir jouer au football".