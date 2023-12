L'Union poursuit sa folle cadence en tête de la Pro League

L'Union Saint-Gilloise a déjoué le piège du Cercle de Bruges ce dimanche soir (2-1). Les Bruxellois confirment une fois de plus leur statut de leader autoritaire de Pro League.

A la fête en championnat, à la traîne en Europe. C'est ainsi que l'on peut résumer la situation actuelle de l'Union Saint-Gilloise. Après leur très frustrant match nul (0-0) face à Tououse en Europa League jeudi dernier, les Bruxellois voulaient se rassurer face au Cercle, un solide adversaire.

Ce sont d'ailleurs les Groen en Zwart qui se montrent les premiers dangereux. Siquet frappe à ras de sol, Moris repousse, Burgess sauve devant Denkey (8e).

Les débats sont équilibrés, les deux équipes se ménagent quelques semi-occasions. Comme souvent cette saison, la pièce tombe du côté de l'Union. Superbement lancé en profondeur par Vanhoutte, Amoura trompe Warleson (1-0, 27e). Déjà son 10e but cette saison.

La rencontre s'emballe alors instantanément. L'Union double la mise. Apprès un mauvais dégagement du Cercle, Amoura centre vers Lapoussin dont la remise arrive sur Nilsson, qui conclut (2-0, 31e).

Dans la foulée, le Cercle parvient à revenir dans la rencontre. Un coup franc est mal dégagé, Minda centre vers l'inévitable Denkey, qui parvient à frapper et tromper Moris (2-1, 33e).

Un premier acte très animé, suivi d'un début de seconde mi-temps plus calme. l'Union semble en meilleure position et veut tuer tout suspens. Nilsson se présente devant Warleson, le gardien brésilien a le dernier mot (57e).

Quelques seconds plus tard, Puertas se retrouve en position de tir, dans le rectangle. Le Suisse tente d'aller chercher la lucarne, mais sa frappe surpuissante échoue sur l'équerre du but de Warleson (58e). De l'autre côté, le Cercle tente de répondre via Minda, juste à côté (62e).

L'Union pense faire le break lorsqu'Amoura termine une action initiée par Ramsussen et Rodriguez, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu (70e). L'Union aura encore quelques occasions pour marquer le 3e - via Eckert (80e) et Lazare (86e) - tandis que Moris devra se montrer attentif sur une frappe vicieuse de De Wilde (88e). Denkey (90e) et Daland (90e+3) auront d'ultimes occasions. Rodriguez manquera à nouveau le 3-1 face à Warleson.

L'Union s'impose ainsi 2-1 sur son terrain face au Cercle. Les Saint-Gillois étaient assurés de rester leader du championnat, ils comptent toujours 4 points d'avance sur Anderlecht. La série de l'Union est impressionnante : 25 points sur 27. La dernière fois qu'ils ont perdu en championnat remonte au 16 septembre dernier face à Genk.