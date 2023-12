Pistée par les plus grands clubs, cette révélation de Pro League a pris sa décision !

Le nom de Miron Muslic a récemment été cité dans les plus grands championnats d'Europe. Fabrizio Romano expliquait en effet que des équipes de Serie A et de Bundesliga étaient très intéressées par le coach autrichien.

Ce dernier semblait cependant totalement concentré sur sa fonction au Cercle de Bruges, où il réalise de très bons résultats depuis son arrivée en lieu et place de Dominik Thalhammer.

Cela est donc confirmé et officiel : Muslic a prolongé son contrat d'une saison au Cercle de Bruges. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2025.

