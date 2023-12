Un RWDM trop faible se fait écraser par La Gantoise

Le RWDM a pris une claque à la Ghelamco Arena et devra se montrer plus inspiré face à STVV. La Gantoise réalise la bonne opération et reprend la troisième place.

La Gantoise a infligé une lourde défaite au RWDM (4-0) samedi soir pour un déplacement qui s'annonçait comme un énorme challenge pour les visiteurs. Au classement, les Buffalos reprennent la troisième place alors que les Bruxellois restent 11es et pourraient se faire dépasser par Charleroi.

Alors que la rencontre semblait devoir être à l'avantage de Gand sur papier, le RWDM ne s'est pas fait prier pour jouer en contre sur les différentes approximations de l'adversaire. Mais ce sont pourtant les Gantois qui se montraient les plus dangereux dans les vingt premières minutes avec une double occasion coup sur coup.

Gift Orban et Julien De Sart envoyaient deux énormes frappes : le premier mentionné trouvait le montant alors que le deuxième avait Defourny sur sa trajectoire. Par la suite, les Bruxellois se montraient beaucoup trop brouillons et concédaient beaucoup d'autres occasions. Après une demi-heure de jeu, Orban était probablement le joueur le plus actif dans l'attaque gantoise mais était beaucoup trop impossible.

Un premier but qui fait trop mal au RWDM

Trente premières minutes douloureuses sur le plan physique pour le RWDM qui effectuait... deux changements ! Segovia devait céder sa place à Le Joncour après une blessure mais ce dernier... devait également demander un changement quelques minutes plus tard. Deux cartouches utilisées pour les promus et surtout du travail pour le staff médical. Profitant du manque de coordination défensive des visiteurs, Hugo Cuypers ouvrait la marque pour son équipe (34e, 1-0).

Une première mi-temps compliquée pour un RWDM démobilisé et qui passe à côté de son match malgré quelques occasions. Si Théo Defourny sortait de multiples arrêts, le premier but avait vraiment mis un coup aux visiteurs. Preuve en est, Hong Hyun-Seok doublait la mise juste avant la pause sur une nouvelle erreur du RWDM (45e+4, 2-0).

Mercier comme seul architecte du jeu

Le seconde acte de cette rencontre voyait des équipes se chercher pendant plus d'une demi-heure même si les Gantois menaient les débats sans conteste possible. Du côté du RWDM, on ne trouvait pas (peu) de solution et on envoyait des longs ballons sans forcément construire plus que ça sauf quand Xavier Mercier, encore une fois à la baguette ce soir, était impliqué.

En fin de match, les deux équipes faisaient un triple changement mais ce sont les Buffalos qui étaient récompensés par cette fraîcheur et notamment celle de Tarik Tissoudali (88e, 3-0). Si les Molenbeekois n'étaient pas déjà au plus bas, l'arbitre de la rencontre accordait un penalty à Gand suite à une faute de Youssouf Koné sur Peter Gerkens. Un coup de pied de réparation converti dans la foulée par De Sart (90e+4, 4-0).

Un RWDM trop faible et brouillon, vraiment en manque d'inspiration offensive pour espérer le moindre bon résultat face à une équipe gantoise très solide et qui aurait pu alourdir le score avec un peu plus d'efficacité. Il faudra montrer un autre visage à domicile face à STVV samedi prochain (18h15).