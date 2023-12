La Gantoise n'a pas fait dans le détail face au promu du RWDM, corrigé 4-0 dans une partie maîtrisée de long en large par les Buffalos.

Hugo Cuypers a ouvert le score à la 33e minute. Hyun-seok Hong, Tarik Tissoudali et Julien De Sart ont également trouvé le chemin des filets. Gift Orban a, lui, manqué plusieurs occasions et a été remplacé par Tissoudali à la 77e minute.

Cette saison semble bien plus compliquée pour le buteur, qui avait pourtant frappé les esprits en seconde partie de saison dernière, où il enchainait but après but.

"Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais aussi des choses qui pourraient être améliorées. Je suis satisfait de la maîtrise que nous avons eue et des occasions créées, même s'il aurait peut-être fallu en mettre plus", évoquait Cuypers au micro de Sporza.

"Nous sommes aussi un peu malchanceux avec ce ballon sur le poteau et toutes ces occasions manquées. C'est dommage pour Gift Orban qu'il n'ait pas marqué, mais cela va arriver je suis convaincu que les buts vont arriver pour lui", poursuit le Belge.

Hugo Cuypers en est à cinq buts en 15 matches de championnat. Gift Orban en est à 3 buts en 14 matches, et Tarik Tissoudali a marqué 7 fois en 16 matches de Jupiler Pro League.