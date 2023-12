L'Union s'impose très facilement à Eupen malgré une petite frayeur

L'Union SG s'est promenée à Eupen mais a encaissé un but stupide. Finalement sans conséquence. Les Saint-Gillois prennent provisoirement 11 points d'avance sur Anderlecht.

L'Union SG voulait enchainer. Comme l'avait dit Alexander Blessin : gagner contre les petits permet de prendre encore plus d'avance sur les concurrents.

Quelque chose d'envisageable contre Eupen, 14e avant le coup d'envoi. L'Union prend vite possession du ballon et balade les Pandas. Gabriel Slonina, le gardien d'Eupen, doit déjà sortir trois grosses parades face à Puertas, Rodriguez et Vanhoutte.

Amoura et Puertas, évidemment

Le verrou eupenois s'ouvre ensuite, deux fois...en deux minutes. Amoura (21e) puis Puertas (23e) - sur un but absolument sublime dans la construction et la finition - font trembler les filets du Kehrweg. L'Union mène déjà 0-2.

Eupen est sonné et n'oppose pratiquement aucune résistance. La domination de l'Union est totale. Juste avant la mi-temps, Amoura passe tout près du 0-3. L'Algérien déborde et fixe Slonina, le ballon termine sur le poteau. Eupen reçoit même un coup de pouce de l'arbitre, qui ne siffle pas penalty sur une main évidente de Keita dans la surface.

© photonews

L'Union débute très bien sa seconde période. Rodriguez trompe Slonina sur une superbe action collective, mais le but est annulé pour hors-jeu (50e).

Les Bruxellois continuent de pousser. Lapoussin, Mc Allister et Puertas passent tout près du 3e. Slonina sort le grand jeu sur une reprise de volée d'Amoura.

Eupen revient inexplicablement dans la rencontre

Complètement dominé, Eupen va revenir dans le match...de nulle part. Burgess laisse Charles-Cook partir dans la profondeur ; il sert Davidson, qui trompe Moris (1-2, 67e).

Mais il en faut plus pour déstabiliser l'Union, qui va bien gérer sa fin de match et reprendre totalement le contrôle. Burgess n'est pas loin de se racheter de son erreur, mais sa tête termine sur la barre (74e).

Rien à signaler de plus donc jusqu'au coup de sifflet final, sauf une immense occasion manquée par Rodriguez. L'Union s'impose 1-2 et met une fois de plus la pression sur Anderlecht et La Gantoise, obligés de gagner ce week-end.