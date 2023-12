Anderlecht donne une leçon d'efficacité et s'offre un beau cadeau de Noël !

Dominé dans le jeu, le RSC Anderlecht a pris trois points peut-être immérités, mais arrachés de haute lutte. Théo Leoni a encore été le grand artisan de la victoire bruxelloise.

Visiblement, Brian Riemer n'a pas été sage cette année, car le Père Noël ne s'est pas embarrassé à lui distribuer de cadeaux. Ainsi, en plus de l'absence de Zeno Debast (suspension), le coach du Sporting d'Anderlecht se retrouve à devoir gérer celle de Jan Vertonghen, blessé.

De manière un peu surprenante, plutôt que de faire confiance à l'un de ses jeunes, Riemer fait reculer Thomas Delaney dans l'axe. Un rôle qu'il a déjà occupé à quelques reprises dans sa carrière, mais où il manque cruellement d'automatismes. Yira Sor manque d'en profiter très vite (3e). Mais surtout, Delaney est dès lors absent du triangle de l'entrejeu, et cela se ressent.

Anderlecht manque en effet d'impact et de liant au milieu de terrain, où Rits est fort discret. Louis Patris, titulaire pour la première fois depuis le 30 septembre au back droit, commence bien son match mais Alieu Fadera finit par prendre le dessus, le roule dans la farine (17e) et frappe sur Schmeichel. Sur une nouvelle perte de balle de Patris, Paintsil frappe, Delaney dévie de la main : penalty (20e).

Schmeichel gagne des points

On aura alors droit à la petite page arbitrage de cette rencontre : après l'arrêt de Kasper Schmeichel, Yira Sor suit bien...mais Mr Verboomen finit par invalider le but. Dans la confusion générale, il commence par redésigner le point de penalty, avant de se raviser. Logiquement : Sor était rentré trop vite dans le rectangle, et il ne faut dès lors pas redonner le coup de pied de réparation.

Côté football, en dehors de ça, c'est un peu le néant, malgré quelques petits arabesques d'un Verschaeren en jambes. Tout au plus Delaney manque-t-il d'une pointure sur un coup-franc lointain pour ouvrir le score, ce qui aurait été un petit hold-up car Vandevoordt n'a rien eu à faire.

La pépite de Leoni

Le premier vrai arrêt de Vandevoordt arrivera en seconde période, devant Anders Dreyer joliment lancé par Stroeykens (54e), en contre ; la seule façon d'être dangereux pour des Mauves largement dominés territorialement. Sans surprise, cela finit par se payer cash : Schmeichel fait des miracles devant Arokodare, mais pas devant Alieu Fadera qui a suivi (70e, 0-1).

Pour s'en sortir, il faut un éclair : il viendra de Théo Leoni, qui réveille tout le Lotto Park d'un enchaînement 4 étoiles en pleine lucarne de Vandevoordt (74e, 1-1). Et au vu des circonstances, on a presque l'impression que ce point suffit à Anderlecht, retombé dans sa torpeur. Il faut dire que Riemer manque d'options sur le banc.

Mais l'une de ces options surprenantes, Nilson Angulo, sera décisif à sa façon. Après plusieurs corners d'un Genk qui enfonce le RSCA, Angulo accélère, temporise, puis remet intelligemment à Anders Dreyer... qui combine avec Leoni ; le Danois est retrouvé dans le rectangle, et crucifie Vandevoordt (90e+1). La victoire la plus cynique du week-end est pour Anderlecht, qui joue le rôle de Grinch et vole le Noël du Racing Genk.