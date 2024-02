Un nouveau coup de massue pour le RWDM

Deux penalties, une exclusion : le RWDM a sombré face à l'Antwerp. Les Molenbeekois restent en zone rouge et la sanction se rapproche.

Le jeu proposé par le RWDM ce dimanche face à l’Antwerp à l’image de la météo : dix minutes de soleil avant de devenir maussade et à l'arrivée une catastrophe totale (0-4).

Si les deux équipes ont tâté le terrain durant les dix premières minutes, il faut admettre que le RWDM a fait son jeu en proposant de bons ballons mais ces efforts offensifs n’ont jamais été récompensés.

Une erreur, un penalty

Finalement, et comme à chaque fois, l’Antwerp s’est montré dangereux ballon au pied et a réussi à prendre le contrôle du match. Au quart d’heure de jeu, Molenbeek était sanctionné après une faute dans le rectangle de Marsoni sur Ondrejka.

Dans la foulée, Alderweireld s’est chargé de convertir cette première vraie occasion pour les champions en titre (15e, 0-1). Une fois l’ouverture du score acquise, le Great Old s’est chargé de temporiser tout en maintenant une pression sur la défense adverse.

La défense toujours le problème central

Côté RWDM, on était encore témoin d’un évident manque de créativité à l’avant avec des joueurs qui n’ont cessé d’envoyer des ballons aériens dans les 25 mètres anversois sans pour autant trouver preneur.

Si l’attaque n’était malheureusement que le problème, on a surtout vu, une nouvelle fois, que les problèmes défensifs étaient bien présents à Molenbeek.

Preuve en est, à dix minutes du repos, Janssen a profité d’une nouvelle erreur pour envoyer un tir parfaitement croisé imparable au final pour Defourny qui, même du bout des doigts, n’a pu empêcher le ballon de rentrer dans ses cages (36e, 0-2).

Complètement à la ramasse, le RWDM a craqué dans les derniers instants de la première période et s’est pris un énorme coup de massue avec un troisième but signé Ondrejka (45e+1, 0-3).

Un début de seconde période à la même saveur

La seconde période a débuté comme la première : une légère éclaircie et beaucoup d’envies du côté des locaux avec à la clé une belle occasion. Une combinaison entre Camara, pour le centre, et Biron, pour la finition, mais le ballon était finalement capté par un Butez bien en place.

Et comme en première mi-temps, le RWDM est rapidement retombé dans ses travers avec un penalty après le… quart d’heure. Un coup de pied de réparation une nouvelle fois converti par le Soulier d’or en titre qui s’est offert son premier doublé de la saison (63e, 0-4).

Un cauchemar jusqu’au bout

Et comme si la journée ne pouvait pas être pire, le navire a continué à couler avec l’exclusion de Sampaio (65e). Vingt minutes plus tard, et après cinq changements, les Molenbeekois ont dû terminer la rencontre à neuf après la sortie sur civière de Sissako (85e).

La fin de saison approche et la relégation aussi ? Il ne reste que cinq matches à disputer pour le RWDM qui, malgré deux rencontres face à Courtrai et OHL, devra faire face à trois gros morceaux : Genk, Anderlecht et le Cercle Bruges. Le maintien va être difficile à accrocher mais pas impossible ; la route jusque-là s’annonce très longue…