Les regrets sont gantois: les Buffalos piégés par la jeunesse anversoise

Tant La Gantoise que l'Antwerp n'avaient pas le choix : il fallait tout simplement s'imposer ce dimanche pour rester dans la course au top 6. Et ce sont les Buffalos qui ont des regrets.

La Gantoise et l'Antwerp sont sur le fil depuis le début du mois de janvier. Si La Gantoise a retrouvé le chemin de la victoire il y a une semaine, l'aventure européenne s'est terminée cette semaine pour les hommes de Vanhaezebrouck. L'Antwerp, de son côté, s'est incliné à domicile il y a une semaine contre Malines. La victoire de Genk met la pression sur ces deux équipes.

Et le match débute tambour battant avec une équipe gantoise qui accumule les centres, surtout côté gauche avec Brown. Ce qui devait arriver arriva, avec un ballon qui finit par être dévié par Gerkens... puis par Alderweireld dans son propre but (16', 1-0). Sale semaine pour l'ancien Diable Rouge après son penalty raté contre Malines.

Mais les Anversois ont du cœur, et ils reviennent directement dans le match grâce à... Kandouss. L'ancien défenseur de l'Union tarde avant de dégager, et il se fait chiper le ballon au moment de s'en séparer : il touche alors involontairement Ondrejka. Ce dernier se fait justice lui-même sur le penalty qui découle de cette action (25', 1-1).

Cette première mi-temps spectaculaire n'a pas fini de nous surprendre puisqu'une superbe action de Brown sur la gauche se termine par un centre au millimètre pour Gerkens qui rend l'avantage à ses couleurs (28', 2-1). Le Great Old a alors bien des occasions par la suite, mais le dernier geste est trop brouillon, à l'image d'une énorme possibilité pour Yussuf.

Après la pause, et les premiers changements, le jeu se durcit. Jelle Bataille peut d'ailleurs remercier sa bonne étoile cas sa semelle aurait pu lui valoir un carton rouge direct. Ensuite, la rencontre ne ressemble plus à rien. Il y a beaucoup de fautes, le jeu est haché et les occasions sont rares, très rares... même inexistantes.

Alors que les Buffalos semblent maîtriser ce duel, les jeunes pousses anversoises sortent du bois. Entré au jeu, Udoh sert parfaitement Ilenikhena de la gauche et ce dernier ne se fait pas prier pour planter le but de l'égalisation (83', 2-2). Le score ne bouge plus et ce sont les Buffalos qui peuvent avoir des regrets. Cependant, avec ce seul petit point et compte tenu de la victoire de Genk, personne ne peut être satisfait. Les places seront chères pour être dans le top 6 cette saison, et le Cercle pointe le bout de son nez.