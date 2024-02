Hein Vanhaezebrouck en colère : "Il faudrait lister les penaltys sifflés contre nous"

L'entraîneur des Buffalos n'étais absolument pas ravi après la performance de son équipe face à l'Antwerp. La bataille pour les Champions Playoffs fait rage !

Le Super Sunday était chargé au niveau programmation en Belgique avec le Topper (que s'est adjugé Anderlecht) et un match Union-Standard qui a tenu ses promesses. Mais entre les deux, l'Antwerp se rendait à La Gantoise pour l'autre choc du jour.

Les champions en titre ont réussi à gratter un partage malgré un but contre son camp de Toby Alderweireld. Et la première égalisation anversoise est tombée suite à un penalty.

Vanhaezbrouck râle sur le penalty de l'Antwerp

Après la rencontre, Hein Vanhaezbrouck n'a pas manqué de pointer cette action du doigt et d'exprimer une nouvelle fois son opinion sur l'arbitrage : "Il faudrait lister les penaltys sifflés contre nous. C’est inimaginable et nous continuons à le faire. En plus, ce sont des adversaires qui s’éloignent de notre but… Sur ces phases, nous prenons les mauvaises décisions. Il faut dégager plus rapidement.”

Il ne reste que trois rencontres en phase classique et tout va se jouer dans les prochaines semaines pour les équipes qui bataillent en vue d'obtenir un ticket pour les Champions Playoffs.

Tout se tient dans un mouchoir de poche au classement puisque le Club Bruges est troisième avec 45 points, suivi de l'Antwerp à égalité. Suivent derrière le Cercle Bruges (43 points), Genk (43 points) et La Gantoise (43 points). Cinq clubs séparés de deux points sans oublier Malines (39 points), dont le récent réveil peut faire trembler les équipes à cheval entre les Champions et les Europe Playoffs.