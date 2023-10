Le RWDM n'a pas perdu un match qu'il ne savait pas gagner

Dans une rencontre que Hein Vanhaezebrouck préfèrera oublier, les deux équipes se sont quittées sur un nul assez flatteur pour les Molenbeekois.

De semaine en semaine, le RWDM continue de vouloir accumuler un maximum de points, afin de tenter de passer une seconde partie de saison tranquille. Mais on le sait, la saison sera longue et chaque petite unité sera précieuse. La venue du leader gantois ce dimanche soir au Stade Edmond Machtens pouvait avant tout permettre à Caçapa de voir où se situe son équipe.

Les Buffalos, qui entament la rencontre sans Cuypers ni Orban, continuent de leur côté d'accumuler les rencontres. On les sent d'ailleurs un peu émoussés. D'ailleurs, la première période n'est pas très chatoyante. Les occasions ne sont pas nombreuses, même si Defourny doit sortir le grand jeu pour compenser une belle floche de Sissoko. Mais le gardien local ne pourra rien sur une belle action de Fofana. Le jeune espoir s'infiltre et trompe Defourny (22', 0-1).

Mais les Molenbeekois ont de l'envie et du cœur, et à force de possession de balle et d'organisation, ils reviennent au score. Un centre de Heris qui semble aller nulle part est repris vigoureusement par Gueye, qui profite d'une mauvaise sortie de Nardi (45'+3, 1-1).

Après la pause, le RWDM compte sur un homme : Theo Defourny. Le dernier rempart local va tout sortir : les frappes de Fofana, de De Sart, mais surtout deux énormes occasions de Tissoudali. Si tout le monde panique, Defourny reste debout.

Refroidis par ces actions gantoises, les joueurs de Caçapa deviennent prudents et préfèrent assurer un point plutôt que de tout perdre. C'est pourtant Gueye qui, par deux fois, aurait pu permettre de prendre trois points un peu inespérés, mais sa frappe finale ne trouve pas le cadre.

Au classement, La Gantoise perd la tête au nombre de victoires, alors que le RWDM est bien calé dans le ventre mou du championnat avant de se déplacer sur la pelouse d'un Sporting de Charleroi qui n'est toujours pas guéri.