Cette fois, le RWDM n'aura pas craqué en fin de match

Quelques jours après sa cruelle défaite face à l'Union dans le derby, le RWDM est revenu avec un bon point de son déplacement à La Gantoise (1-1).

En défense, le RWDM a pu compter sur Jonathan Heris. Enrhumé par Fofana sur le but gantois, le défenseur central a tout de même livré une solide prestation, à l'image de toute son équipe.

"Un point à la maison contre le leader, après deux mois sans jouer, ça fait du bien", expliquait Heris à SudInfo en après-match, lui qui revient de blessure.

"Le plus important c’était qu’on soit le plus dur possible en dehors de notre rectangle. Hormis ces deux ou trois petites frayeurs, on n’a pas à regretter ce qu’on a fait dans un match comme celui-ci", continuait Heris.

Les Molenbeekois ont cette fois tenu le coup jusqu'au bout, après s'être inclinés dans les derniers instants face à l'Union. "Quand on repense au précédent match contre l’Union, forcément quand on arrive dans les cinq dernières minutes ça fait un petit peu stresser. En deuxième mi-temps ils ont eu la possession. On aurait peut-être même mieux faire dans la dernière passe sur nos contres mais dans l’ensemble on fait un bon match. Comme d’habitude, on était assez compact et soudé."