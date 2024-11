Le Mambourg a grondé, mais le Mambourg a vibré : Charleroi se rassure avant la trêve

Charleroi s'est imposé 1-0 contre Westerlo. Une libération pour les Zèbres, qui sortent de la zone rouge.

Charleroi était attendu de pied ferme pour ce qui sonnait comme un match de la peur face à Westerlo. Un match pour lequel Rik De Mil était privé d'Etienne Camara dans l'entrejeu. Par rapport à la défaite au Cercle de Bruges, le Sporting repassait dans un 4-4-2, avec Isaac Mbenza aux côtés d'Oday Dabbagh en pointe.

Mécontents de la gestion du club, les Storm Ultras ne sont, comme ils l'avaient annoncé, descendus en tribune qu'après douze minutes. Ils n'ont quasiment rien manqué, si ce n'est une intervention très limite de Yacine Titraoui après quatre minutes de jeu. Le suppléant de Camara n'a pas livré un mauvais match mais aurait pu être exclu dès le début de la partie si l'arbitre avait été un rien plus sévère sur son intervention le pied très haut levé sur une cheville adverse.

Le match a mis du temps à démarrer

Pour le reste, la première mi-temps s'est déroulée sur un rythme assez lent, au gré des chants hostiles à la direction zébrée. Charleroi a tout de même offert au Mambourg quelques remontées de balle intéressante mais manque toujours autant de présence dans le rectangle adverse. Défensivement, les hommes de Rik De Mil n'ont presque rien concédé, Westerlo décochant sa première frappe (sans danger) juste avant la mi-temps.

Le deuxième acte a accouché de plus d'occasions. Dès les premières minutes, Daan Heymans envoyait Antoine Bernier face à Koen Van Langendonck, mais le portier campinois remportait son duel. Quelques instants plus tard, Westerlo a répliqué avec une tentative de lob de Griffin Yow bien négociée par Martin Delavallée.

© photonews

Mais le tempo a ensuite à nouveau replongé. Et c'est au moment où le duo d'attaque carolo a cédé sa place, illustrant une fois de plus les problèmes offensifs de l'équipe, que Charleroi à différence. Sur une ouverture lumineuse d'Adem Zorgane, Heymans a laissé parler cette spontanéité qui le fuyait depuis quelques semaines, pour soulager tout un groupe d'un bel enchaînement dans le rectangle (67e, 1-0).

Face à une équipe de Westerlo qui a pris un coup sur la tête, les Zèbres ont continué sur leur lancée avec plusieurs autres occasions. Mais Koen Van Langendonck a par deux fois empêché Nikola Stulic de faire le break.

© photonews

Charleroi n'aura toutefois pas à s'en vouloir : Westerlo n'était pas dans un grand soir et permet aux Zèbres de regoûter à la victoire pour la première fois depuis le 15 septembre. Le Sporting sort de la zone rouge et passera la trêve internationale avec un peu plus de sérénité. Même si la courte victoire ne résoudra pas tout, elle offrira un peu plus de temps à Rik De Mil et ses hommes.