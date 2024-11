Mehdi Bayat ciblé par son public : Rik De Mil réagit fermement et explique pourquoi il a tout son soutien

La victoire de Charleroi ce samedi soir contre Westerlo a fait beaucoup de bien. Rik De Mil en a profité pour affirmer son soutien à Mehdi Bayat.

Les semaines précédentes n'ont pas été faciles pour Charleroi. Le club a perdu cinq fois d'affilée, en comptant l'élimination sévère en Coupe contre Patro Eisden Maasmechelen.

Contre Westerlo, les Zèbres ont enfin pu mettre un terme à cette terrible série. Un superbe but de Daan Heymans a suffi pour prendre les trois points à la maison, enfin.

Après le match, l'entraîneur des Zèbres Rik De Mil était particulièrement heureux. "Je suis surtout content pour mes joueurs. C'était très difficile pour eux. Nous avons perdu plusieurs semaines consécutives, pas toujours de manière méritée. À un moment donné, des doutes surviennent", a-t-il déclaré à Sporza.

Il a également évoqué Mehdi Bayat. Les supporters s'en prennent virulemment à lui semaine après semaine, et c'était encore le cas ce samedi. "Je ne vais pas dire grand-chose, mais je trouve que Mehdi est la cible de trop de négativité", regrette De Mil.

"C'est quelqu'un qui est là depuis 20 ans et ce club se porte bien. Nous investissons l'argent et les ressources dont nous disposons pour construire quelque chose. Il fait un travail formidable. La façon dont il a traité les joueurs et le staff pendant les semaines de défaite, pour moi, c'est incroyable. Il accomplit énormément de travail ici et je voulais le dire, car je suis fier de pouvoir travailler ici", conclut-il.