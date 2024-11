Ce n'était pas l'après-midi de Vanhoutte : l'Union Saint-Gilloise retombe dans ses travers à Louvain

L'Union a partagé (1-1) à Louvain. Les Saint-Gillois ont oublié d'appuyer sur l'accélérateur à 0-1.

La trêve internationale semblait arriver au mauvais moment pour l'Union, qui a été stoppée dans son élan après cette victoire 4-0 contre Genk. Sébastien Pocognoli et ses hommes voulaient donc retrouver cette bonne dynamique face à une équipe de Louvain ébranlée par le licenciement d'Oscar Garcia 48 heures avant la rencontre.

Pour cela, Poco a voulu reconduire le même onze que face à Genk, mais la blessure de Koki Machida l'en a empêché, ce qui a profité à Fedde Leysen, sur le terrain pour défier son frère Tobe, le gardien d'OHL. Côté louvaniste, Hans Somers renvoyait William Balikwisha sur le banc, tandis que Mickaël Biron n'était pas repris.

L'Union commence bien

Les locaux ont bien commencé leur match, avec des centres rendus très vicieux par le vent violent qui balayait Den Dreef. Mais c'est Tobe Leysen qui a eu le premier arrêt à effectuer, sur un duel avec Promise David.

Et c'est également lui qui s'est retourné en premier. Sur un bon débordement de Franjo Ivanovic, dans tous les bons coups en première période, Siebe Schrijvers pensait être à la bonne place, mais a infortunément trompé son gardien en tentant de dégager le ballon de la tête (0-1,12e).

Un but chanceux qui a permis à l'Union de prendre confiance et de s'installer dans la rencontre. Les visiteurs ont rapidement pris l'ascendant, avec des récupérations de balle assez hautes, un quadrillage du terrain méticuleux et beaucoup de percussion sur les côtés.

© photonews

Mais c'est au moment où les Saint-Gillois semblaient en contrôle, sans doute trop, que les Louvanistes ont frappé. Sur une percée a priori anodine d'Ikwuemesi, Charles Vanhoutte est parti à la faute avec un tacle par derrière non maîtrisé dans son rectangle. Anthony Moris a touché l'un de ses premiers ballons de l'après-midi en allant rechercher dans ses filets le penalty botté plein milieu par Siebe Schrijvers, auteur d'un but pour chaque équipe dans le premier acte (1-1, 42e).

Conscient d'avoir un peu trop ronronné, le collectif unioniste a repris l'initiative avec plusieurs corners de rang dans les derniers instants, puis par un but annulé de Promise David pour une faute offensive sur Leysen en début de deuxième mi-temps. La montée au jeu de Sofiane Boufal était également dans l'optique de dynamiser la suite de la partie.

© photonews

Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit : face à des Louvanistes revanchards, l'Union a rencontré des difficultés à porter le danger offensivement. Elle s'est même remise dans les problèmes avec la carte rouge directe de Charles Vanhoutte, déjà fautif sur le penalty, à l'approche du dernier quart d'heure pour une intervention maladroite et dangereuse sur Siebe Schrijvers.

A dix, l'Union a dû se résoudre à se contenter d'un point. En cas de victoire, les Saint-Gillois seraient revenus à hauteur du top 6 en attendant le déplacement de La Gantoise à Anderlecht. Louvain aurait même pu revendiquer mieux dans les dernières minutes mais reste dans la zone rouge, à égalité toutefois avec Saint-Trond et Charleroi. Les joueurs ont offert à leur public et à leur direction la réponse attendue.