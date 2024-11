Anderlecht s'offre un véritable festival et en plante 6 à La Gantoise !

Anderlecht a écrasé La Gantoise ce dimanche soir (6-0). Une victoire éclatante pour les Mauves.

Anderlecht voulait enchainer après sa très belle victoire (0-5) face au Cercle de Bruges, de plus face à un concurrent direct : La Gantoise.

Le match commence sur un bon rythme, Anderlecht joue assez bien et fait circuler le ballon intelligemment. La Gantoise est mise en difficulté et sa défense plie déjà.

L'arbitrage au centre de l'attention

Un match dans le match débute alors entre Kasper Dolberg et Jordan Torunarigha. Le Danois provoque plusieurs fautes et le défenseur gantois est très vite averti.

L'arbitre de la rencontre Lothar D'Hondt laisse cependant passer plusieurs écarts de la part du joueur Allemand, ce qui ne manque pas de déclencher des réactions de la part du public.

Anderlecht déroule, La Gantoise s'effondre

Anderlecht prend très logiquement l'avantage. Mats Rits récupère le ballon après un centre dégagé et frappe. Le tir est dévié et il faut ce petit brin de chance pour que ça trompe Davy Roef (1-0, 23e).

La dynamique du match s'accélère, Anderlecht sentant qu'il faut alors enfoncer le clou le plus vite possible.

Colin Coosemans doit cependant sortir un très bel arrêt sur une frappe de Gandelman (26e). Les Mauves doublent la mise une petite dizaine de minutes plus tard.

Suite à un superbe mouvement dans le rectangle, Stroeykens se retourne et met vers Dolberg. Face au gardien, le Danois glisse très intelligement vers Edozie, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (38e, 2-0).

La Gantoise à 10 puis à 9, le festival Kasper Dolberg !

Les hommes de David Hubert déroulent et sont emmenés par un Samuel Edozie en état de grâce. L'Anglais dribble trois joueurs et se fait stopper par...Torunarigha, qui écope d'une deuxième carte jaune et est donc exclu. Anderlecht hérite d'un très bon coup franc, que Dolberg catapulte dans la lucarne opposée de Roef (45e+1, 3-0).

Anderlecht passe une deuxième mi-temps assez tranquille, profitant de sa supériorité numérique. Edozie fait passer un véritable cauchemar à la défense gantoise et force Roef à un superbe arrêt (50e), avant de tirer juste à côté (62e).

La Gantoise ne tient plus le coup et encaissera trois buts supplémentaires, d'abord via une reprise de volée fantastique de Dolberg (77e), un csc de Mitrovic (85e) et but d'Amuzu qui était monté au jeu (88e). Pour couronner le tout, La Gantoise sera réduite à 9 avec l'exclusion de Samoise.

Anderlecht s'est offert un véritable festival et a marqué 14 buts sur ses trois derniers matchs. Tout va bien au Lotto Park !