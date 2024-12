Loin du strass de l'Europe face à Porto, loin d'être bon, Anderlecht partage à OHL qui méritait peut-être même la victoire

On aura assisté à un 0-0 assez ennuyeux à Den Dreef entre un OHL par moments imprécis et un Anderlecht peut-être fatigué par son match européen. Un point gagné pour les deux équipes ?

On savait bien sûr que chaque match du RSCA n'allait pas ressembler aux soirées de gala des dernières semaines, comme face à Courtrai ou La Gantoise, et qu'il faudrait aussi parfois se contenter de moins. Ce dimanche, c'était un rappel immédiat à la réalité : Ander

Le RSCA démarrait ce match sans Leander Dendoncker, laissé sur le banc par David Hubert après une prestation insuffisante face à Porto. L'entrejeu sur papier plus joueur avec Leoni et Stroeykens offre la première occasion : le premier trouve le second, qui sert Kasper Dolberg en un temps - Tobe Leysen s'interpose (4e).

Anderlecht brouillon, OHL attentiste

Dans un match avec peu de rythme et peu de football, le RSCA peine à combiner, laisse trop d'espaces plein axe à Vlietinck qui frappe sur Coosemans (12e). Ikwuemesi sème aussi la panique dans le rectangle, sans concrétiser (20e). Le spectacle est fort pauvre, sous les yeux de Chris Coleman en tribunes venu prendre la température de son futur stade.

© photonews

Ce sera bien mieux dès le retour des vestiaires avec des Mauves montrant bien plus d'allant et pressant très haut, ce qui pousse notamment Leysen à se faire une frayeur plein axe devant Dreyer (52e). Le duo Stroeykens-Leoni se trouve de mieux en mieux, mais tout passe par l'axe, jamais par des flancs invisibles.

Côté louvaniste, l'excellent Stefan Mitrovic commence à prendre le dessus sur ses vis-à-vis, trouve Schrijvers qui frappe à côté (64e). L'entrée au jeu de N'dri pour OHL et d'Angulo pour Anderlecht redynamise les choses : l'Equatorien trouve Stroeykens qui force Leysen à un nouvel arrêt (73e). Mais c'est bien OHL qui prend l'ascendant dans le dernier quart d'heure.

Il faut d'ailleurs un sauvetage miraculeux de Thomas Foket devant William Balikwisha pour empêcher le 1-0 (79e), et un petit miracle pour qu'Ikwuemesi ne profite pas d'un moment d'absence de Simic sur un coup-franc joué intelligemment par Verstraete (85e). Il ne se passera franchement plus rien, pour un 0-0 final bien loin de l'ambiance européenne de jeudi au Lotto Park.