Charleroi arrache un point face au Standard à la toute dernière seconde d'un triste choc wallon

Décevant dans le contenu et le spectacle proposé, le choc wallon prévu ce samedi soir a accouché d'un partage entre Charleroi et le Standard. Les Rouches ont longtemps eu les commandes, grâce à Léandre Kuavita, mais Oday Dabbagh a égalise sur la dernière action de la partie.

Le choc wallon entre Charleroi et le Standard était au programme de ce samedi soir de 16e journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Martin Delavallée est reconduit à Charleroi, tout comme Alexis Flips. Daan Heymans est suspendu, Grejohn Kyei ne commence pas. Au Standard, Bodart enchaîne, Kuavita aussi. Boli Bolingoli et Alexandro Calut font leur retour dans le groupe et prennent place sur le banc.

👉 Kuavita garde sa place dans le 11

👉 Calut et Bolingoli de retour dans le groupe

Le Standard prend l'avantage dans un très faible choc wallon

Après une minute seulement, la partie est interrompue. Les Storms Ultras, accompagnés par les supporters du Standard, rendent hommage à Yoni, fidèle supporter décédé tragiquement cette semaine. Le temps de laisser la fumée s'évacuer, la partie ne reprend que huit minutes plus tard (lire ici).

Avec un rythme très bas, bien entendu. Dans un froid bien digne de l'hiver qui arrive, Charleroi ne parvient pas à emballer les débats, tandis que le Standard attend son adversaire. La première grosse occasion est à mettre à l'actif de Dragsnes, qui reprend un bon centre de Flips. C'est légèrement trop croisé. (32e).

Il n'y a eu qu'une seule autre grosse opportunité dans cette première mi-temps, mais elle a fait mouche. Mauvais dégagement de la défense de Charleroi, déviation de la tête de Fossey, Price prolonge pour Zeqiri. L'attaquant du Standard dribble Delavallée et frappe, Ousou revient et sauve sur la ligne. Mais le Suisse peut récupérer le ballon et glisser à Kuavita, qui ajuste et ouvre la marque (0-1, 36e). Le spectacle ne fait pas frémir, mais le plan d'Ivan Leko tient la route et le Standard rentre aux vestiaires avec un avantage d'un but.

Charleroi n'a pas volé son partage

Le scénario est le même, en seconde période. Charleroi veut créer du jeu mais manque de bien trop de choses, à commencer par du rythme, tandis que le plan du Standard est encore plus clair qu'en première période : défendre avec deux lignes compactes, et contrer.

On comprend donc rapidement que les Rouches ne se créeront plus des masses d'occasions... mais le gardien de Charleroi, Martin Delavallée, passe tout de même très près d'offrir le but du break. Le portier de 20 ans loupe totalement sa relance, qui arrive directement dans les pieds de Dennis Ayensa, en entrée de rectangle. L'ancien attaquant de l'Union tente de lober en un temps, le cuir est dévié de justesse par Delavallée, sur le poteau. Une sacrée frayeur (55e).

La réponse de Charleroi est toutefois intéressante. Mbenza centre puissamment depuis la gauche, Stulic contrôle et se retourne dans le rectangle : Arnaud Bodart, battu, est sauvé par son poteau droit (59e). Quelques instants plus tard, sur un nouveau centre d'un Mbenza bien monté au jeu, Charleroi réclame un penalty pour une faute de main de Fossey dans le rectangle. Il n'en est rien (62e).

La dernière demi-heure est fidèle au reste de la rencontre. Et jamais Charleroi n'a su tromper Arnaud Bodart... jusqu'à la toute dernière action. Nouveau centre de Mbenza, Stulic reprend de la tête et trouve le poteau. Dabbagh est à la bonne place, au rebond, et égalise pour des Zèbres qui n'auront certainement pas volé leur point dans ce choc wallon (1-1, 90+5e).