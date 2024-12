Malgré une expulsion sévère, Anderlecht ponctue sa belle semaine d'une nouvelle victoire

Anderlecht a été par moments malmené par Saint-Trond, mais a été à la fois efficace... et aidé par une grossière erreur du portier trudonnaire. Zanka, lui, a été exclu de façon assez sévère.

Il n'y a jamais de points de style en football, mais dans le cas d'un déplacement le 15 décembre au Stayen, plus que d'habitude encore, c'est le résultat qui compte. Le RSC Anderlecht l'a bien compris et a été chercher trois points, et c'est tout, à Saint-Trond.

En début de rencontre, c'est en effet STVV qui combine le mieux sur son synthétique, avec sa cohorte de Japonais et notamment Ogawa qui se montre très dangereux dès la 5e minute. Ito et Yamamoto sont intenables eux aussi, forçant des interventions bien maladroites de Dendoncker et Simic. Louis Patris passe tout près du but contre ses anciennes couleurs (18e).

Mais peu de temps après une nouvelle frappe de Yamamoto au-dessus (25e), le Sporting sera cynique : Francis Amuzu envoie un centre vers Dreyer, qui remet en un temps à Kasper Dolberg pour son 11e but de la saison (27e, 0-1). Le même Amuzu passe tout proche du 0-2 mais rate son face-à-face avec Kokubo (40e), tandis que Coosemans s'emploie sur une volée de Patris, encore (43e).

Le cadeau de Kokubo

Au retour des vestiaires, rebelote : le RSC Anderlecht est très peu en place défensivement, avec des erreurs successives de N'diaye et Zanka qui offrent de grosses occasions aux Trudonnaires. Par deux fois, Coosemans s'interpose, notamment devant l'insaisissable Ferrari.

© photonews

Dans l'autre sens, Kokubo est bien moins inspiré : sur une phase anodine, le portier japonais a un gros moment d'absence et glisse le ballon à Belaid... qui ne le regardait pas. Dolberg en profite, ça ne va pas au fond mais Belaid est forcé de commettre un penalty indiscutable. Kasper Dolberg ne se fait pas prier pour inscrire le doublé le plus facile de sa carrière (63e, 0-2).

No Bertaccini, no party

On se dit que le Sporting est bel et bien à l'abri, même si c'est sans briller, mais un autre cadeau va refaire espérer Saint-Trond. Sur une accélération de Patris, Zanka lance son tacle in extremis en tant que dernier homme ; il est expulsé, mais proteste. Les images montrent qu'il a raison : c'est bien lui qui touche le ballon en premier. Mais à Tubize, on ne voit pas la même chose : le carton rouge n'est pas annulé (67e). Le Danois n'était pas dans son match, c'est un fait, mais ne devait pas être expulsé.

Les Mauves, cependant, géreront très calmement leur avance confortable même en infériorité numérique, grâce au bon travail défensif notamment de Vazquez rentré dans un rôle fort ingrat. Coosemans gardera ses filets inviolés face aux assauts maladroits des Canaris - dont le total de tirs sera presque le triple de celui du RSCA, pour le même nombre de tirs cadrés. No Bertaccini, no party au Stayen.

Anderlecht, avec cette victoire, profite de la défaite de Genk pour revenir à 4 points de la tête et rester en confortable position sur le podium. David Hubert continue son travail impressionnant à la tête des Mauve & Blanc...