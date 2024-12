Nouveau partage pour un Standard sauvé par Epolo au Beerschot : les Rouches loupent encore la belle opération du week-end

Sauvé par Epolo en première mi-temps, et globalement insuffisant offensivement, le Standard a concédé un troisième partage consécutif, en championnat, sur la pelouse du Beerschot. Les Rouches manquent, une nouvelle fois, l'occasion de faire l'une des belles opérations du week-end.

Déplacement piégeux pour le Standard, qui se rendait au Beerschot, invaincu depuis six matchs à domicile, ce samedi dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle, en outre des absences habituelles, Ivan Leko est privé d'Ilay Camara, victime d'une légère blessure musculaire. C'est Boli Bolingoli qui commence sur le flanc gauche des Rouches, avec Doumbia sur le banc.

Voici la feuille de match 👇 pic.twitter.com/BqopKbIipE — Loïc Woos (@LoicWoos) December 14, 2024

Epolo a sauvé la première mi-temps des Rouches

Leko avait prévenu en conférence de presse, vendredi. Le Beerschot est une équipe moins joueuse qu'en début de saison, mais plus pragmatique. Le but des Rats est clair : surmonter tout le bloc du Standard, en une longue passe, pour trouver Charly Keita. Konstantopoulos y parvient rapidement, forçant Epolo à une première sortie spectaculaire, de la tête (4e, voir photo ci-dessous). Quelques instants plus tard, c'est au sol que le portier du Standard a remporté son deuxième duel face à Keita (8e).

Surpris à plusieurs reprises en début de match, et encore sur la superbe frappe flottante de Dagba obligeant Epolo à la détente (12e), le Standard n'en mène pas large mais voit Fossey, Bolingoli et Price forcer les centres. Personne, cependant, ne peut les reprendre de manière intéressante. De l'autre côté, Epolo, meilleur Rouche de la première période, s'interpose encore devant Verlinden (29e, 35e). Le score est de 0-0 au repos, et c'est le Standard qui peut s'estimer heureux.

© photonews

Quelques occasions insuffisantes pour le Standard, accroché chez la lanterne rouge anversoise

A la reprise, le Standard a su se montrer plus entreprenant. Zeqiri (49e) et Price (55e) ont vu leur frappe contrée, alors que la tentative de reprise acrobatique de Kuavita, sur un centre de Bolingoli, n'a rien donné mais a montré que les Rouches voulaient évoluer un cran plus haut sur la pelouse (52e). Le niveau global, cependant, est resté très clairement insuffisant.

Car si les deux équipes se sont encore procurées quelques situations intéressantes, aucune des deux n'a su mettre le gardien adverse en péril, sauf Marwan Al-Sahafi, qui a trouvé une dernière fois Epolo (79e).

Le Beerschot a eu ses occasions dans le premier acte, le Standard en a eu en seconde, mais un petit peu moins. Les Rouches s'en sortent bien et les nombreux gains de temps d'Epolo, en fin de match, le prouvent. Score nul et vierge entre les Rats et les Rouches au stade olympique d'Anvers : 0-0 !