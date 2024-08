Anderlecht reprend la tête du championnat !

Anderlecht s'est imposé 1-3 Derrière les Casernes ce samedi, au terme d'un match sérieux sans être flamboyant. Les Mauve & Blanc ont surtout été mortels sur phase arrêtée.

Le RSC Anderlecht a été prendre les 3 points sur la pelouse du KV Malines ce samedi, et dépasse ainsi Westerlo avant le match de ce dimanche. Les Mauve & Blanc ont été menés, mais ont renversé la tendance en toute fin de première période, avant de tenir bon.

Avec "Zanka" Jorgensen d'emblée dans le onze, ce qui permet à Théo Leoni de retrouver l'entrejeu, Anderlecht débute plutôt bien ce déplacement à Malines. Dès la première minute, en fait : Zanka montre qu'il a un jeu long à la hauteur de Vertonghen, et trouve Dreyer dans le rectangle. Hors-jeu, mais le ton est donné.

Malines domine, Anderlecht foudroie

Killian Sardella aussi entame bien son match, frappe sur Ortwin De Wolf (6e), compense une prise de risque de Verschaeren (14e). Ce dernier est actif, mais imprécis : c'est sa grosse perte de balle qui lance Pflücke vers sa première grosse occasion (16e). Sardella alerte encore De Wolf d'une frappe sèche (19e), puis s'en sort superbement devant Lauberbach (21e).

© photonews

Mais après ce début de match en fanfare, Sardella commettra sa première erreur, et elle est fatale : il perd son duel face à Daam Foulon, qui trouve Lion Lauberbach seul dans le petit rectangle (23e, 1-0). Problème pour Malines : le très actif buteur sort, blessé, dans la foulée. Son remplaçant, Bafdili, emmène un contre qui force Coosemans à un nouvel arrêt devant Storm pour empêcher le break (37e).

Anderlecht plie mais ne rompt pas, et finit par faire la différence sur phase arrêtée, seule façon pour les Mauves d'être dangereux dans cette première période. Dreyer, invisible jusque là, donne un excellent corner sur la tête de Zanka, qui trouve quant à lui le pied de Ludwig Augustinsson (42e, 1-1). Et juste avant la pause, sur un corner de l'autre côté, le RSCA confirme son cynisme : Amuzu et Verschaeren combinent très intelligemment et Francis Amuzu canonne dans le plafond du but malinois (1-2, 45e+5).

Anderlecht s'en sort bien

Le Kavé n'aura pas trop le choix que de pousser au retour des vestiaires, avec un Patrick Pflücke toujours inspiré, mais les autres éléments offensifs vont petit-à-petit s'étioler. Pflücke, cependant, alerte encore Coosemans (55e), qui se mue même en vrai homme du match en sortant une lourde frappe de Schoofs qui partait pleine lucarne (58e).

© photonews

Côté Anderlecht, très vite, mauvaise nouvelle avec la sortie de Francis Amuzu qui se tient la jambe. Nilson Angulo, qui le remplace, manque cruellement d'inspiration lors des deux fois où il se retrouve décalé côté gauche dans le rectangle (62e et 73e).

Le match s'endort un peu, jusqu'à une grosse alerte : plein axe, Coosemans prend un risque en allant chercher Verschaeren... qui se loupe totalement et offre presque l'égalisation à Ouattara (79e). Le RSCA a eu chaud, et pousse pour se mettre à l'abri : Luis Vazquez, bien monté, va chercher Dreyer sur un contre, le Danois se loupe (83e). L'Argentin sera encore à la base du but du break : après un bon travail en pivot, il remet à Mario Stroeykens, qui trouve Théo Leoni plein axe. Leoni dribble De Wolf et tue le match (1-3, 90e+1).

Ce résultat permet symboliquement au Sporting de reprendre temporairement la tête du championnat, avant le résultat du KVC Westerlo qui se rend à La Gantoise ce dimanche (19h15).