Réduit à 10 pendant une heure, le Standard finit par craquer et subit sa première défaite à Courtrai

Avec un Henry Lawrence exclu juste après la demi-heure, la marche était trop haute pour le Standard, qui a subi son premier revers de la saison sur la pelouse de Courtrai, ce dimanche soir.

Le Standard se rendait à Courtrai, ce dimanche soir, dans le cadre de la quatrième journée de Pro League (18h30). Une rencontre pour laquelle on ne s'attendait pas à énormément de choses d'un point de vue spectaculaire, entre deux équipes qui misent davantage sur la solidité défensive que sur un feu d'artifice offensif. Ivan Leko réalise d'ailleurs un changement en ce sens : plus rapide pour exploiter les transitions, Soufiane Benjdida remplace Grejohn Kyei.

Comme on pouvait s'y attendre, la partie se joue sur un rythme particulièrement bas. Aucune équipe ne veut se découvrir, les Liégeois prennent très légèrement le jeu à leur compte. Fossey centre à plusieurs reprises, Lawrence aussi, mais ça ne trouve personne. Courtrai, qui avait eu de gros soucis avec le ballon contre Dender, le laisse presque intégralement au Standard, et essaye d'utiliser El Idrissy dans le dos de Lawrence pour faire la différence.

La rencontre tourne plus vite que prévu

Pourtant pas mis sous pression, à une petite quarantaine de mètres de son but, le défenseur latéral anglais sera toutefois l'auteur du tournant du match. Sa semelle sur ce même El Idrissy est d'abord sanctionnée d'une carte jaune, mais le VAR appelle Bert Put pour revoir sa décision. Le Standard se retrouve, déjà, en infériorité numérique (36e).

La physionomie change, logiquement. Les Kerels mettent davantage le pied sur le ballon et tentent de mettre la pression. Les Rouches reculent et ne parviennent pas à le conserver dans la moitié de terrain adverse. Il faut plusieurs interventions d'Epolo pour maintenir le score de parité.

La suite va dans le même sens, ce sont les Kerels qui ont le contrôle du cuir après la reprise. Les hommes de Freyr Alexandersson mettent une grosse pression dans les dix premières minutes. Il faut, plusieurs fois encore, Epolo.

Le Standard craque finalement, et ne peut pas se relever

Le Standard plie, plie encore, et finit par rompre. Nouveau corner de Kadri sur la droite, le ballon passe devant tout le monde et arrive dans les pieds de Dion De Neve, à gauche. Son centre est mal écarté par O'Neill et Bulat, Thierry Ambrose envoie depuis l'entrée de la surface et trompe enfin Epolo (1-0, 67e).

Un coup de massue, duquel le Matricule 16 ne se relèvera pas. Revenir en infériorité numérique, sur la pelouse d'un Courtrai qui a pris confiance et qui pousse Epolo dans ses derniers retranchements, est trop difficile. Le jeune portier multiplie les arrêts réflexes et les frappes repoussées, s'envole magnifiquement sur celle de Bruno, et est probablement le meilleur Rouche du match.

Il aura retardé l'échéance, en vain. Défaite du Standard, qui aura été miné par l'expulsion de Lawrence après une demi-heure lors de laquelle les Rouches avaient quelques petites opportunités pour faire mal au KVK. 6/12 pour les locaux, 5/12 pour les visiteurs, les deux équipes occupent la 9e et la 11e place du classement, ce dimanche soir.