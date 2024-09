Pas assez tueuse, l'Union ne bat pas un faible Anderlecht

On a assisté à un derby de Bruxelles peu spectaculaire, mais que l'Union Saint-Gilloise aurait dû remporter. Les deux équipes se quittent finalement sur un match nul.

Duel au sommet en Jupiler Pro League, et même un duel d'équipes qualifiées pour l'Europa League : on s'attendait à un beau match du côté du Parc Duden. Il a eu lieu... dans le chef de l'Union Saint-Gilloise, bien rentrée dans son match.

Pourtant, ce sont des "kets" de Neerpede qui font le show : Noah Sadiki crochète, centre... et Noah Sadiki place au-dessus (5e). Colin Coosemans doit ensuite sortir le grand jeu devant Kevin Rodriguez (9e), qui se mettra peu après en évidence de la mauvaise façon.

Après une grossière poussée de Zanka sur Rodriguez, un penalty est en effet sifflé pour l'Union après moult tergiversations du VAR... Et l'Equatorien, prenant le ballon, l'envoie mollement sur Coosemans après une course... bizarre (21e). Anderlecht réclame un penalty pour un contact léger sur Dolberg et n'obtient rien.

L'Union aura des regrets à la mi-temps car Anouar Ait El-Hadj, encore lui, se loupera une nouvelle fois du point de penalty sur un nouveau travail impeccable de Sadiki (31e). Il faudra également un retour impeccable de Mario Stroeykens sur Fusein dans les arrêts de jeu... mais aussi, dans l'autre sens, une claquette de Moris devant Dolberg juste avant la pause (45e+7) après la seule accélération réussie d'Angulo.

De pâles bruxellois

En seconde période, celui qu'on pensait voir titulaire, Francis Amuzu, monte à l'heure de jeu et fait presque la différence immédiatement en profitant d'une approximation de Machida (64e), mais Leysen revient bien. L'Union réplique : Casper Terho fait trembler la latte d'une puissante frappe après un centre d'un excellent Castro-Montes (69e).

Le match perd en intensité, l'Union perd en précision et Anderlecht prend un peu ses marques sans parvenir à mettre de rythme. Majeed Ashimeru, cependant, frôle le 0-1, qui aurait un peu fait oeuvre de hold-up (79e). Du côté de l'USG, Franjo Ivanovic monte au jeu pour sa première, remplaçant un Rodriguez peu inspiré. Il n'y changera rien : 0-0 score final dans un derby de Bruxelles très décevant.