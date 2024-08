Un Standard impuissant subit la loi de Louvain et concède sa deuxième défaite de la saison

Le Standard d'Ivan Leko n'a pas été à la hauteur, ce samedi soir. Défaite logique et méritée pour des Rouches qui n'ont jamais réussi à mettre Louvain en difficulté.

Une semaine après son deuxième succès de la saison face au Beerschot, le Standard se déplaçait à Louvain, ce samedi soir, dans le cadre de la sixième journée. Sorti sur civière le week-end dernier, Ibe Hautekiet est remplacé par Nathan Ngoy dans le onze d'Ivan Leko.

Dix à quinze minutes légèrement pour le Standard, puis 75 minutes totalement pour Louvain

Les Louvanistes, qui voient Siebe Schrijvers sortir dès la cinquième minute après un tacle sur Kuavita, ne commencent pas bien leur rencontre. Le Standard joue plus haut et se montre très agressif en perte de balle. Aucun gardien n'est mis en difficulté, cependant.

Après ce premier quart d'heure dans lequel le Standard a eu un petit avantage, il n'y en a quasiment plus que pour Louvain, dans cette rencontre qui ne déchaîne certainement pas les passions. Les Rouches reculent et ne se trouvent plus, les joueurs d'Oscar Garcia font mal sur les côtés, notamment via William Balikwisha, Hamza Mendyl et Youssef Maziz, sur phase arrêtée.

C'est donc assez logiquement qu'à la demi-heure, les locaux prennent les commandes. Banzuzi se joue de Price et sert N'dri, dos au but dans le rectangle. Le numéro 15 de Louvain se retourne devant Bates et envoie une frappe croisée qui trompe la vigilance d'un Matthieu Epolo qui pouvait assurément faire mieux (1-0, 31e). Il s'agit de la dernière des trois tentatives cadrées de la première période, toutes en faveur d'OHL.

Les phases arrêtées de Maziz ne pouvaient pas ne pas être récompensées

La deuxième période reprend comme la première. Avec une bonne entame du Standard, qui voit Price et Camara frapper sans succès, puis avec Louvain qui reprend le contrôles des opérations. Balikwisha, Maertens et Maziz accélèrent et font mal à la défense liégeoise.

🤏 | C'était très risqué, Marlon. 💢✋ #OHLSTA pic.twitter.com/QUOEMSzPMQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 31, 2024

Une combinaison entre les trois hommes amène un corner, donné de manière excellente, comme depuis le début de la rencontre, par le même Maziz. Personne ne suit Ominami qui coupe au premier poteau, Epolo est battu pour la deuxième fois (2-0, 63e). OHL se contente ensuite de gérer, la montée de Kyei à la place de Kuavita pour évoluer avec deux attaquants ne change rien, le Standard n'a pas cadré la moindre frappe de la partie.

Le Standard ne réussit pas encore à enchaîner et connaît sa deuxième défaite de la saison à Louvain. Les Rouches n'ont toujours pas gagné à l'extérieur depuis le 30 septembre 2023 et un succès dans un Den Dreef Stadium qui a vu tomber le Matricule 16, ce samedi soir. Le Standard est neuvième avec huit points, OHL prend la cinquième place avec ses dix unités.