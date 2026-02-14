Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi a confirmé sa moins bonne passe en s'inclinant 2-3 contre Gand. Une bien mauvaise opération dans la lutte pour le top 6.

Trois jours après l'élimination en Coupe sur la pelouse de l'Union, Charleroi devait déjà tourner le bouton à l'occasion de la réception de la Gantoise, synonyme de retour de Rik De Mil au Mambourg, mais aussi de match crucial entre deux équipes voulant retrouver leur place dans le top 6.

Hans Cornelis a retrouvé Etienne Camara (suspendu au Parc Duden) et a donc aligné son onze type. En face, De Mil était privé de Siebe Van der Heyden (suspendu) et Wilfried Kanga (qui se remet de sa commotion cérébrale), il a ainsi lancé Daichi Hashioka dans l'arrière-garde et Max Dean devant.

Rapidement mené lors de ses deux dernières rencontres, Charleroi a confirmé sa mauvaise habitude en encaissant dans le premier quart d'heure. Le Sporting ne peut s'en vouloir qu'à lui-même : Abdelkahar Kadri a disposé de beaucoup trop de latitude sur le côté gauche, avant de trouver Atsuki Ito, lui aussi bien trop isolé au second poteau (11e, 0-1).

Un Charleroi à réaction

Les Zèbres ont alors accusé le coup, les joueurs créatifs touchant assez peu de ballons au cœur du jeu. Il a fallu une tentative d'Aurélien Scheidler après un bel effort dos au but pour forcer Davy Roef à son premier arrêt, en milieu de première mi-temps.

Devant au score, Gand s'est contenté de repartir en reconversion et n'a pas éprouvé trop de difficultés à contenir le rythme carolo. Mais les Zèbres ont tout de même haussé le ton en fin de mi-temps. Cela a débouché sur une grosse occasion, sous la forme d'une reprise du gauche de Patrick Pflücke repoussée sur le poteau par Davy Roef. Charleroi retrouvait son allant offensif, laissant du même coup des espaces derrière : il a fallu un grand Martin Delavallée pour empêcher Momodou Sonko de faire le break en contre juste avant la pause.





Dos au mur, Hans Cornelis a réalisé un changement à la pause, faisant monter Lewin Blum au détriment d'Antoine Bernier. Cela n'a pas tout de suite eu l'effet escompté, puisque la première occasion du deuxième acte est gantoise et assez franche, puisque c'est l'extérieur du poteau qui a repoussé la frappe enroulée de Sonko.

Dans la foulée, Delavallée a une nouvelle fois empêché le 0-2 avec un arrêt réflexe sur une reprise de Skoras au petit rectangle. Toujours dans le match, Charleroi a continué à croire en ses chances et a répondu avec une reprise de Scheidler détournée par Roef, avant qu'Hashioka ne s'arrache à la retombée du ballon.

Gand plus mature dans son jeu

Généreux dans l'effort, le Sporting l'était aussi en termes d'espaces laissés derrière. La Gantoise a fini par en profiter à l'heure de jeu sur un centre de Sonko repris de la tête par Max Dean, qui ne s'est pas privé de célébrer au pied des Ultras carolos (60e, 0-2).

Un but qui n'a pas refroidi les ardeurs carolos : Cheick Keita a relancé le suspense en échappant à la défense gantoise sur son infiltration pour profiter d'un excellent centre de Patrick Pflücke (68e, 1-2). L'euphorie a toutefois été de courte durée puisque deux minutes plus tard, Sonko a dribblé Ousou dans le rectangle et est allé chercher un penalty pour un accrochage de Van den Kekhof. Dean en a profité pour redonner deux buts d'avance aux siens (71e, 1-3).

Dur au mal, Charleroi a encore relancé le suspense sur un corner repris par Aiham Ousou pour mettre Gand sous pression dans le temps additionnel, avec quelques derniers assauts très chauds. En vain : les Zèbres s'inclinent finalement 2-3 et finiront le week-end hors du top 6. Un top 6 que rejoint en revanche Rik De Mil, victorieux pour son retour dans le Pays Noir avec la Gantoise.