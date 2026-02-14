Charleroi Charleroi
2-3
La Gantoise La Gantoise
chaCharleroi
gntLa Gantoise
0-1
11' Atsuki Ito (Abdelkahar Kadri)
0-2
59' Max Dean (Momodou Sonko)
(Patrick Pflücke) Cheick Keita 67'
1-2
1-3
71' Max Dean (Pen)
(Parfait Guiagon) Aiham Ousou 88'
2-3
Date: 14/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6
Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Photo: © photonews

Charleroi a confirmé sa moins bonne passe en s'inclinant 2-3 contre Gand. Une bien mauvaise opération dans la lutte pour le top 6.

Trois jours après l'élimination en Coupe sur la pelouse de l'Union, Charleroi devait déjà tourner le bouton à l'occasion de la réception de la Gantoise, synonyme de retour de Rik De Mil au Mambourg, mais aussi de match crucial entre deux équipes voulant retrouver leur place dans le top 6.

Hans Cornelis a retrouvé Etienne Camara (suspendu au Parc Duden) et a donc aligné son onze type. En face, De Mil était privé de Siebe Van der Heyden (suspendu) et Wilfried Kanga (qui se remet de sa commotion cérébrale), il a ainsi lancé Daichi Hashioka dans l'arrière-garde et Max Dean devant.

Rapidement mené lors de ses deux dernières rencontres, Charleroi a confirmé sa mauvaise habitude en encaissant dans le premier quart d'heure. Le Sporting ne peut s'en vouloir qu'à lui-même : Abdelkahar Kadri a disposé de beaucoup trop de latitude sur le côté gauche, avant de trouver Atsuki Ito, lui aussi bien trop isolé au second poteau (11e, 0-1).

Un Charleroi à réaction

Les Zèbres ont alors accusé le coup, les joueurs créatifs touchant assez peu de ballons au cœur du jeu. Il a fallu une tentative d'Aurélien Scheidler après un bel effort dos au but pour forcer Davy Roef à son premier arrêt, en milieu de première mi-temps.

Devant au score, Gand s'est contenté de repartir en reconversion et n'a pas éprouvé trop de difficultés à contenir le rythme carolo. Mais les Zèbres ont tout de même haussé le ton en fin de mi-temps. Cela a débouché sur une grosse occasion, sous la forme d'une reprise du gauche de Patrick Pflücke repoussée sur le poteau par Davy Roef. Charleroi retrouvait son allant offensif, laissant du même coup des espaces derrière : il a fallu un grand Martin Delavallée pour empêcher Momodou Sonko de faire le break en contre juste avant la pause.

Dos au mur, Hans Cornelis a réalisé un changement à la pause, faisant monter Lewin Blum au détriment d'Antoine Bernier. Cela n'a pas tout de suite eu l'effet escompté, puisque la première occasion du deuxième acte est gantoise et assez franche, puisque c'est l'extérieur du poteau qui a repoussé la frappe enroulée de Sonko.

Dans la foulée, Delavallée a une nouvelle fois empêché le 0-2 avec un arrêt réflexe sur une reprise de Skoras au petit rectangle. Toujours dans le match, Charleroi a continué à croire en ses chances et a répondu avec une reprise de Scheidler détournée par Roef, avant qu'Hashioka ne s'arrache à la retombée du ballon.

Gand plus mature dans son jeu

Généreux dans l'effort, le Sporting l'était aussi en termes d'espaces laissés derrière. La Gantoise a fini par en profiter à l'heure de jeu sur un centre de Sonko repris de la tête par Max Dean, qui ne s'est pas privé de célébrer au pied des Ultras carolos (60e, 0-2).

Un but qui n'a pas refroidi les ardeurs carolos : Cheick Keita a relancé le suspense en échappant à la défense gantoise sur son infiltration pour profiter d'un excellent centre de Patrick Pflücke (68e, 1-2). L'euphorie a toutefois été de courte durée puisque deux minutes plus tard, Sonko a dribblé Ousou dans le rectangle et est allé chercher un penalty pour un accrochage de Van den Kekhof. Dean en a profité pour redonner deux buts d'avance aux siens (71e, 1-3).

Dur au mal, Charleroi a encore relancé le suspense sur un corner repris par Aiham Ousou pour mettre Gand sous pression dans le temps additionnel, avec quelques derniers assauts très chauds. En vain : les Zèbres s'inclinent finalement 2-3 et finiront le week-end hors du top 6. Un top 6 que rejoint en revanche Rik De Mil, victorieux pour son retour dans le Pays Noir avec la Gantoise.

Les compositions

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.6 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 89' 6.4 -
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/8 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Keita Cheick 78' 7.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 58/68 (85.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 30/43 (69.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Camara Etienne 65' 6.1 -
  • Précision des passes: 43/53 (81.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 57/71 (80.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Pflücke Patrick A 78' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 40/41 (97.6%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 43/50 (86%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 7/9 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 25' 5.9 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Szymczak Filip 12' 6.3 -
Plus de stats
Colassin Antoine 12' 6.3 -
Plus de stats
Blum Lewin 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
Plus de stats
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 1' 6.0  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Boukamir Amine 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.7 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/20 (25%)
Plus de stats
Hashioka Daiki 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 24/32 (75%)
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 20/28 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Ito Atsuki  90' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Skoras Michal   80' 6.3 -
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kadri Abdelkahar A 89' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sonko Momodou A 68' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dean Max ⚽ ⚽   89' 8.1 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé 1' 6.1  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Diop Moctar 1' 6.5  
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 22' 6.1 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Plus de stats
Essaouabi Hatim 10' 6.3 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  
10:40

Charleroi accueillera La Gantoise en fin d'après-midi. Un match crucial pour les deux équipes dans la lutte pour le top 6.

