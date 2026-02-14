Date: 14/02/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25

Cherleroi accueille La Gantoise en ce début de soirée. Les deux formations veulent retrouver leur place au sein du top 6.

Temps   82' 16" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
80
 remplacé Cheick Keita
remplaçant Antoine Colassin
80
 remplacé Patrick Pflücke
remplaçant Filip Szymczak
79
 Occasion pour Dean
Cette fois, c'est Keita qui concède le corner en déviant l'envoi de l'Anglais
75
 Centre de Van Den Kerkhof
Gand se dégage en corner
72
 Dean ne tremble pas ! 1-3 !
Delavallée était parti du bon côté mais ne peut rien, les Gantois refont le break
71

But 		But de Max Dean (Coup de pied de réparation)
71
 Penalty pour Gand !
L'espoir aura été de courte durée : deux minutes après le but, Sonko dribble Ousou et est accroché par Van den Kerkhof, penalty pour Gand
69
 Keita ! Charleroi réduit l'écart
Centre parfait de Pflücke, Keita échappe à la vigilance de la défense buffalo et fait mouche de la tête, plus qu'un but d'écart !
68
 remplacé Momodou Sonko
remplaçant Hyun-Seok Hong
67

But 		But de Cheick Keita (Patrick Pflücke)
65
 remplacé Etienne Camara
remplaçant Jakob Napoleon Romsaas
59
  Carte jaune pour Max Dean
59
 Le break est fait ! Dean fait 0-2
Centre de Sonko, Dean passe devant Ousou et inscrit le deuxième but de son équipe avant d'aller célébrer devant les ultras carolos
59

But 		But de Max Dean (Momodou Sonko)
56
 Scheidler malheureux
Sa reprise est détournée par Roef sur sa ligne, Scheidler pense ensuite profiter du rebond, mais Hashioka donne sa vie pour écarter dans le danger
53
 Charleroi l'a encore échappé belle
Centre de Sonko, Skoras reprend, le ballon est détourné par Delavallée sur le Polonais, le cuir finit par ricocher à côte du but
50
 Claquette de Roef
Centre vicieux de Titraoui, deuxième corner de rang pour Charleroi
49
 Reprise de Van den Kerkhof
Le piston carolo s'arrache sur un long ballon côté gauche mais place à côté
48
 Sonko sur le poteau !
Gand reprend fort, avec une frappe enroulée de son ailier gauche détournée par l'extérieur du poteau
46
 Le match reprend
Pas de changement côté gantois


Arbitre 		Mi-temps


45
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Lewin Blum
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
44
 Delavallée empêche le 0-2
Dean est lancé dans le dos d'Ousou et se présente face au but, Delavallée sort le grand jeu pour garder son équipe dans le match
42
 Belle action de Charleroi dans le rectangle
Mais le centre en retrait de Bernier ne trouve personne
38
 Le poteau pour Pflücke !
Centre mal dégagé par la défense buffalo, Pflücke reprend en un temps, Roef dévie le ballon sur son poteau ! C'est la plus grosse occasion pour Charleroi dans ce début de match !
37
  Carte jaune pour Michal Skoras
37
 Corner carolo
La défense gantoise se dégage
35
 Scheidler au sol
C'est d'abord Pflücke qui s'écroule dans le rectangle après avoir passé son homme, l'arbitre ne siffle rien, pas plus que sur le contact entre Scheidler et Paskotsi
33
 Encore une phase arrêtée pour Gand
Charleroi se dégage assez facilement mais ne parvient pas à partir en contre
30
 Frappe de Titraoui
Belle diagonale de Keita pour aérer le jeu, mais l'envoi de Titraoui parti des 20 mètres est trop croisé
28
 Coup franc gantois
Ballon inexploitable au deuxième poteau
27
 Centre d'Hashioka
Ballon dangereux, repoussé en chandelle par Camara
24
 La touche de trop pour Van den Kerkhof
Le corner est joué court par Guiagon, qui trouve Van den Kerkhof, dont le contrôle trop long permet à la défense de revenir
24
 Premier arrêt de Roef
Scheidler est bien pris à l'entrée du rectangle mais parvient à se retourner et frappe, Roef détourne en corner
21
 Frappe de Sonko
Son ballon est dévié mais ne prend pas Delavallée à défaut
18
 Gand fait circuler
Les Buffalos n'ont plus intérêt à emballer la rencontre
14
 Centre vers Scheidler
Le Français ne parvient pas à en couper la trajectoire au petit rectangle
12
 Ito ! Gand passe devant
Kadri est laissé beaucoup trop seul sur la gauche, il centre en retrait pour Ito, qui conclut malgré la déviation d'Ousou, Charleroi est mené !
11
 Centre de Van Den Kerkhof
Roef capte le ballon, Pflücke réclamait en retrait
11

But 		But de Atsuki Ito (Abdelkahar Kadri)
10
 Tête de Volckaert
Sur le corner, le défenseur gantois gagne don duel au premier poteau mais place sa reprise à côté
9
 Centre d'Ito
Au tour de Charleroi de se dégager en corner
7
 Frappe de Guiagon
Le danger se précise, la frappe partait bien avant que Volckaert ne la contre
5
 Charleroi au ballon
Déjà plusieurs centres chez les Zèbres, Gand mise sur les reconversions en ce début de rencontre
2
 Première frappe de Camara
La défense gantoise contre en corner
2
 Dean tente de passer
Keita se montre solide pour son premier duel plein axe
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - La Gantoise: 0-0
18:12
 Les joueurs montent sur le terrain
L'hymne du Pays de Charleroi a réchauffé tout le monde, place aux 22 acteurs
17:46
 Rik De Mil place Hong sur le banc
Sonko le remplace dans le onze, Skoras évoluera sans doute sur la droite. En défense, Siebe Van der Heyden est suspendu. Daiki Hashioka le remplacera, il peut évoluera dans l'axe comme sur la droite, tout comme Matties Volckaert
17:44
 Camara de retour
Suspendu contre l'Union en Coupe, il reprend sa place dans le onze, renvoyant Amine Boukamir sur le banc. Hans Cornelis aligne donc son onze type.
Charleroi (Charleroi - La Gantoise)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Amine Boukamir

La Gantoise (Charleroi - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Daiki Hashioka - Matties Volckaert - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Leonardo Da Silva Lopes - Michal Skoras - Abdelkahar Kadri - Momodou Sonko - Max Dean
Banc: Aimé Omgba - Moctar Diop - Hyun-Seok Hong - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Gilles De Meyer
17:36
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Zèbres et Buffalos
Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Keita Cheick 80' 7.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Ousou Aiham 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 46/54 (85.2%)
Nzita Mardochee 90' 5.4 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Camara Etienne 65' 6.1 -
  • Précision des passes: 43/53 (81.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Titraoui Yacine 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 40/53 (75.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Bernier Antoine 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
Pflücke Patrick A 80' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 35/36 (97.2%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Guiagon Parfait 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Scheidler Aurélien 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 25' 5.8 -
Szymczak Filip 10' -
Colassin Antoine 10' -
Blum Lewin 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 7.1 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/17 (17.6%)
Hashioka Daiki 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Volckaert Matties 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Paskotsi Maksim 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 16/16 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Araujo Tiago 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Ito Atsuki 90' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Skoras Michal   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 21/31 (67.7%)
  • Passes clés: 1
Kadri Abdelkahar A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Sonko Momodou A 68' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Dean Max ⚽ ⚽   90' 8.0 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Omgba Aimé 0'  
Diop Moctar 0'  
Hong Hyun-Seok 22' 6.4 -
Essaouabi Hatim 0'  
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
De Meyer Gilles 0'  

présentation (du match)

