L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce soir. David Hubert et son noyau ont pu profiter d'une semaine de repos pour la première fois depuis un petit temps.

Une semaine après avoir partagé à Sclessin, l'Union veut retrouver le chemin de la victoire face à l'Antwerp, dans un remake du tout premier match de la saison. Dans cette manche aller, les Anversois avaient contraint le champion en titre au partage.

Mais demain, les Bruxellois partiront largement favoris. Là où l'Union reste première du championnat, son adversaire est désormais à six points du top 6...et surtout à deux points des Playdowns, restant notamment sur plusieurs matchs inquiétants face à Westerlo (défaite 0-2) ou Anderlecht (défaite 0-4 en Coupe).

Florucz, blessé supplémentaire dans les rangs unionistes

Les deux entraîneurs partagent par contre l'infortune de devoir composer sans plusieurs titulaires. A l'Union, David Hubert devra toujours se passer de Kjell Scherpen, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez, liste à laquelle s'est ajouté Raul Florucz, touché au mollet contre le Standard.

Côté anversois, Geoffry Hairemans, Rein Van Helden et Mauricio Benítez étaient déjà indisponibles depuis un moment, Joseph Oosting doit désormais aussi se passer de Farouck Adekami et Thibo Somers, blessés, ainsi que de Marwan Al-Sahafi pour des raisons privées.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Promise David, Fuseini

Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Verstraeten, Kouyaté - Bijl, Dierckx, Praet, Foulon - Babadi, Kerk, Janssen

