Date: 21/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce soir. Les troupes de David Hubert veulent renouer la victoire et retrouver la première place.

Temps   61' 1" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
60
 L'Antwerp s'enhardit
Scott est laissé trop seul devant le rectangle, il en profite pour armer, Sykes dévie en corner. La phase arrêtée ne donne rien.
57
 Sykes juste au-dessus
Quelle détente sur corner, il manque le cadre de peu
56
 Khalaili force un corner
L'Union repart à l'attaque. L'Antwerp se dégage, nouveau corner
55
 Le VAR accorde le but

54
 Le but est bel et bien confirmé
Le VAR ne trouve rien à redire à la phase, les Unionistes demandaient une faute de main de Janssen
53
 Le VAR vérifie l'action...
51
 1-1 ! L'Antwerp égalise !
Toute la défense de l'Union se concentre sur Janssen, mais le ballon du Néerlandais trouve Valencia, qui passe devant Sykes, les deux équipes sont à nouveau à égalité
51

But 		But de Anthony Valencia (Vincent Janssen)
47
 Frappe de Praet
Son ballon passe deux mètres à côté du but
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler au repos


Arbitre 		Mi-temps


45
 Un ballon qui traîne dans le rectangle...et l'Union est devant !
Ballon d'Ait El Hadj défendu avec un peu trop de nonchalance, David hérite du ballon dans un angle fermé mais ne se pose pas de question et fait mouche via le poteau, 1-0 !
44

But contre son camp 		But contre son camp de Zeno Van Den Bosch: -
41
 L'Union cherche la faille
L'Antwerp est bien dans son match et ne concède pas grand-chose
37
 La pluie s'intensifie
Les appuis sont difficiles, les ballons fusent, pas forcément dans le sens du jeu
32
 L'Antwerp réclame un penalty
Contre anversois, Kerk est lancé en profondeur, Van de Perre est à la limite dans son contact avec lui dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas
29
 Centre de Guilherme
Bel effort sur la gauche, mais le ballon finit dans les gants de Nozawa
26
 Arrêt de Nozawa
L'Union gagne tous ses duels dans le rectangle, Mac Allister en profite pour armer, Nozawa détourne en corner. Dans la foulée, Burgess reprend au-dessus du but
23
 Coup franc unioniste
Bon ballon d'Ait El Hadj en deuxième zone, Sykes remet mais la défense anversoise se dégage in extremis
19
 Hors-jeu de David
Dommage pour Guilherme, qui avait fait le boulot sur la gauche avant de lui céder le ballon dans le rectangle
18
 L'Union fait tourner
Malgré l'avertissement d'il y a deux minutes, la défense est à hauteur de la ligne médiane
15
 Grosse frayeur pour l'Union
La défense se fait prendre sur un ballon en profondeur, Kerk dribble Chambaere mais pousse son ballon trop loin, le Parc Duden peut souffler
15
Union SG - Antwerp
14
 Frappe d'Ait El Hadj
Récupération haute de Zorgane qui profite à Ait El Hadj, mais son envoi n'est pas cadré
11
 Frappe de Promise David
Le ballon est dévié en corner, mais la phase arrêtée ne donne rien
7
  Carte jaune pour Kiki Kouyaté
6
 L'Antwerp solide dans les duels
Le Great Old mise sur les contres, la défense unioniste joue la carte de l'anticipation
4
 Centre de Khalaili
Le ballon passe au-dessus du but
3
 Première intervention de Nozawa
L'Antwerp en a déjà plein les pieds dans son rectangle
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Antwerp: 0-0
20:43
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Parc Duden continue à se remplir
20:03
 L'Antwerp aussi a beaucoup d'absents
Geoffry Hairemans, Rein Van Helden et Mauricio Benítez étaient déjà indisponibles depuis un moment, Oosting doit désormais aussi se passer de Farouck Adekami et Thibo Somers, blessés, ainsi que de Marwan Al-Sahafi pour des raisons privées.
20:02
 David Hubert aligne son équipe type, en tenant compte des blessés
Kjell Scherpen, Fedde Leysen, Ousseynou Niang, Raul Florucz et Kevin Reodriguez sont indisponibles
Union SG (Union SG - Antwerp)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini - Promise David
Banc: Massiré Sylla - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Louis Patris

Antwerp (Union SG - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Dennis Praet - Semm Renders - Anthony Valencia - Christopher Scott - Daam Foulon - Vincent Janssen - Gyrano Kerk
Banc: Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Andreas Verstraeten - Glenn Bijl - Youssef Hamdaoui - Eran Tuypens - Orseer Achihi - Gerard Vandeplas
19:52
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce duel entre Saint-Gillois et Anversois
Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Mac Allister Kevin 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Burgess Christian 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 36/47 (76.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Sykes Ross 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Khalaili Anan 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 41/51 (80.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Van de Perre Kamiel 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
  • Interceptions: 7
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Smith Guilherme 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Fuseini Mohammed 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
David Promise 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/15 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Banc
Sylla Massiré 0'  
Biondic Mateo 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Patris Louis 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/24 (16.7%)
Kouyaté Kiki   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Tsunashima Yuto 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Praet Dennis 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Renders Semm 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
Valencia Anthony 90' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Scott Christopher 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Foulon Daam 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Janssen Vincent A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Kerk Gyrano 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Banc
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
Tuypens Eran 0'  
Achihi Orseer 0'  
Vandeplas Gerard 0'  

présentation (du match)

Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce soir. David Hubert et son noyau ont pu profiter d'une semaine de repos pour la première fois depuis un petit temps.

Une semaine après avoir partagé à Sclessin, l'Union veut retrouver le chemin de la victoire face à l'Antwerp, dans un remake du tout premier match de la saison. Dans cette manche aller, les Anversois avaient contraint le champion en titre au partage.

Mais demain, les Bruxellois partiront largement favoris. Là où l'Union reste première du championnat, son adversaire est désormais à six points du top 6...et surtout à deux points des Playdowns, restant notamment sur plusieurs matchs inquiétants face à Westerlo (défaite 0-2) ou Anderlecht (défaite 0-4 en Coupe).

Florucz, blessé supplémentaire dans les rangs unionistes

Les deux entraîneurs partagent par contre l'infortune de devoir composer sans plusieurs titulaires. A l'Union, David Hubert devra toujours se passer de Kjell Scherpen, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez, liste à laquelle s'est ajouté Raul Florucz, touché au mollet contre le Standard.

Côté anversois, Geoffry Hairemans, Rein Van Helden et Mauricio Benítez étaient déjà indisponibles depuis un moment, Joseph Oosting doit désormais aussi se passer de Farouck Adekami et Thibo Somers, blessés, ainsi que de Marwan Al-Sahafi pour des raisons privées.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Promise David, Fuseini 

Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Verstraeten, Kouyaté - Bijl, Dierckx, Praet, Foulon - Babadi, Kerk, Janssen
 

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
