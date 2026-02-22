Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
-
Date: 22/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté
Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer ce dimanche à Genk. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Malgré un point pris face au champion en titre, le Standard garde un goût amer de la visite de l'Union Saint-Gilloise, le week-end dernier.

Et pour cause : les Rouches sont désormais obligés de remporter au moins quatre de leurs cinq derniers matchs de phase classique pour encore croire en leur rêve de disputer les Champions Play-Offs, alors qu'ils occupaient encore la sixième place à la fin de l'année civile.

Un défi pratiquement impossible pour le Standard, qui ne s'est plus montré capable d'enchaîner plusieurs victoires consécutives depuis longtemps et qui entame son sprint final par un déplacement au Racing Genk, ce dimanche.

Le Standard doit forcer l'exploit

De leur côté, les Limbourgeois ont vécu un début de saison particulièrement difficile, mais semblent revenir proches de leur meilleur niveau depuis une dizaine de rencontres. L'effet Nicky Hayen se fait ressentir chez le Racing Genk, qui a remporté son barrage aller d'Europa League sur la pelouse du Dinamo Zagreb, ce jeudi.


Une rencontre européenne qui pourrait peser dans les jambes du Racing Genk et offrir au Standard l'occasion d'en profiter ? Réponse dès 13h30, dans une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono KRC Genk - Standard

KRC Genk gagne
Partage
KRC Genk KRC Genk gagne Partage Standard Standard gagne
82.62% 12.77% 4.61%
Les plus populaires
2-1
(95x)		 2-0
(69x)		 3-1
(29x)

Comparatif KRC Genk - Standard

Classement

7
9

Points

35
31

Gagner

9
9

Perdre

8
12

Buts inscrits

36
21

Buts reçus

37
33

Cartes jaunes

36
53

Cartes rouges

1
7

face-à-face remportés

23
22
34
10/08 18:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
