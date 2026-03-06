La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

L'Antwerp peut remercier son portier Brandon Nozawa, auteur de parades déterminantes... mais n'en a pas profité pour autant. La RAAL, de son côté, est abonnée aux 0-0 et ne se donne pas vraiment d'air...

Qui avait le plus à perdre dans ce match d'ouverture de la 28e journée de Pro League ? À n'en pas douter : l'Antwerp, qui n'avait pas le choix - il fallait gagner pour encore pouvoir rêver du top 6. C'est peut-être ce qui explique l'entame de match timorée du Great Old, privé il est vrai de cadres comme Vincent Janssen et Zeno Van den Bosch.

Dès le premier long ballon de Lahssaini, Pape Fall se heurte en effet à Nozawa (2e). Ce n'est que la première sortie d'une longue série de la part du Japonais, qui jaillit devant Jerry Afriyie (10e) quelques minutes plus tard.

Nozawa tient l'Antwerp dans le match

L'Antwerp se contente de contres : une inspiration géniale de Dennis Praet trouve Gyrano Kerk mais le Néerlandais, trop nonchalant, suit son joli crochet d'une frappe molle (14e). Valencia fait le même mauvais choix après un raid intéressant (25e).

Dans l'autre sens, Maisonneuve, impérial, multiplie les longues relances vers Fall sans que ça paie, mais il faut un retour en urgence de Kouyaté pour empêcher Afriye de marquer (26e). L'Easi Arena croit enfin au but quand Majeed Ashimeru frappe en seconde ligne après un corner, mais c'était en réalité à côté (38e).





La RAAL reine des 0-0, l'Antwerp pas en PO1

On sent une RAAL plus dynamique au retour des vestiaires : une belle talonnade de Lahssaini trouve Jerry Afriyie qui, après un joli crochet, force Nozawa à une nouvelle intervention (47e). Le portier japonais fait le match parfait. De l'autre côté, Peano s'incline sur corner... mais Kiki Kouyaté avait fait l'ascenseur sur son vis-à-vis, et le but est logiquement annulé (60e).

Ce sera la seule alerte pour la RAAL, qui peut souffler mais pourra surtout regretter, encore, son manque d'efficacité : Nolan Gillot devait faire mieux sur un centre parfait de Liongola (67e), et Brandon Nozawa sort le tout grand jeu sur un autre ballon de Liongola qui avait cette fois trouvé Fall (72e).

La rencontre se tend, avec un Antwerp tétanisé par l'enjeu et une RAAL totalement dominatrice mais inefficace malgré pléthore de corners et coups-francs. Le Great Old termine la rencontre à 10, Xander Dierckx (pourtant monté au jeu) devant se sacrifier pour empêcher un contre adverse (89e).

Ce sera à peu près vain, car l'Antwerp n'ira pas mettre ce 0-1 qui eut été immérité, mais aurait permis d'encore croir au top 6. Quant à La Louvière, elle concède là un... 8e 0-0 cette saison, et le cinquième dans une Easi Arena terriblement frustrée. On le serait à moins.