RAAL La Louvière RAAL La Louvière
0-0
Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière
antAntwerp
Date: 06/03/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28
Stade: Easi Arena

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

Florent Malice
Florent Malice depuis l'Easi Arena
| Commentaire
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance
Photo: © photonews

L'Antwerp peut remercier son portier Brandon Nozawa, auteur de parades déterminantes... mais n'en a pas profité pour autant. La RAAL, de son côté, est abonnée aux 0-0 et ne se donne pas vraiment d'air...

Qui avait le plus à perdre dans ce match d'ouverture de la 28e journée de Pro League ? À n'en pas douter : l'Antwerp, qui n'avait pas le choix - il fallait gagner pour encore pouvoir rêver du top 6. C'est peut-être ce qui explique l'entame de match timorée du Great Old, privé il est vrai de cadres comme Vincent Janssen et Zeno Van den Bosch.

Dès le premier long ballon de Lahssaini, Pape Fall se heurte en effet à Nozawa (2e). Ce n'est que la première sortie d'une longue série de la part du Japonais, qui jaillit devant Jerry Afriyie (10e) quelques minutes plus tard. 

Nozawa tient l'Antwerp dans le match 

L'Antwerp se contente de contres : une inspiration géniale de Dennis Praet trouve Gyrano Kerk mais le Néerlandais, trop nonchalant, suit son joli crochet d'une frappe molle (14e). Valencia fait le même mauvais choix après un raid intéressant (25e).

Dans l'autre sens, Maisonneuve, impérial, multiplie les longues relances vers Fall sans que ça paie, mais il faut un retour en urgence de Kouyaté pour empêcher Afriye de marquer (26e). L'Easi Arena croit enfin au but quand Majeed Ashimeru frappe en seconde ligne après un corner, mais c'était en réalité à côté (38e).

La RAAL reine des 0-0, l'Antwerp pas en PO1 

On sent une RAAL plus dynamique au retour des vestiaires : une belle talonnade de Lahssaini trouve Jerry Afriyie qui, après un joli crochet, force Nozawa à une nouvelle intervention (47e). Le portier japonais fait le match parfait. De l'autre côté, Peano s'incline sur corner... mais Kiki Kouyaté avait fait l'ascenseur sur son vis-à-vis, et le but est logiquement annulé (60e). 

Ce sera la seule alerte pour la RAAL, qui peut souffler mais pourra surtout regretter, encore, son manque d'efficacité : Nolan Gillot devait faire mieux sur un centre parfait de Liongola (67e), et Brandon Nozawa sort le tout grand jeu sur un autre ballon de Liongola qui avait cette fois trouvé Fall (72e). 

La rencontre se tend, avec un Antwerp tétanisé par l'enjeu et une RAAL totalement dominatrice mais inefficace malgré pléthore de corners et coups-francs. Le Great Old termine la rencontre à 10, Xander Dierckx (pourtant monté au jeu) devant se sacrifier pour empêcher un contre adverse (89e).

Ce sera à peu près vain, car l'Antwerp n'ira pas mettre ce 0-1 qui eut été immérité, mais aurait permis d'encore croir au top 6. Quant à La Louvière, elle concède là un... 8e 0-0 cette saison, et le cinquième dans une Easi Arena terriblement frustrée. On le serait à moins. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 8.29 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence   90' 7.25 -
  • Précision des passes: 48/52 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 6.97 -
  • Précision des passes: 51/63 (81%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.69 -
  • Précision des passes: 51/63 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Liongola Jordi 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des centres: 6/13 (46.2%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Gueulette Samuel 77' 6.57 -
  • Précision des passes: 38/41 (92.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 7.05 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Benavides Dario 63' 6.22 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ashimeru Majeed 63' 7.3 -
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 77' 6.21 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 27' 6.56 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 0'  
Ito Joël 27' 6.46 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 0'  
Nsingi Nachon 13' 6.45 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Soumaré Bryan 0'  
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 13' 6.12 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.8 -
  • Arrêts: 9
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 13/36 (36.1%)
Plus de stats
Bijl Glenn 90' 7.28 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
Plus de stats
Tsunashima Yuto 90' 6.54 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kouyaté Kiki 90' 7.04 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
Plus de stats
Foulon Daam 90' 6.29 -
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Scott Christopher   77' 6.87 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Praet Dennis 77' 7.2 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Renders Semm 64' 6.8 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Valencia Anthony 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/10 (10%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Hamdaoui Youssef 54' 6.72 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kerk Gyrano 77' 6.43 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Schelfhout Luca 26' -
Al-Sahafi Marwan 13' 6.45 -
Plus de stats
Babadi Isaac 13' 6.61 -
Plus de stats
Thoelen Yannick 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Tuypens Eran 0'  
Dierckx Xander   11' 5.66 -
  • Cartes rouges: 1
Plus de stats
Vandeplas Gerard 36' 6.33 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Plus de stats
Revivre RAAL La Louvière - Antwerp

présentation (du match)

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40

La RAAL reçoit l'Antwerp ce vendredi avec un objectif clair : mettre le plus de distance possible entre elle et la lanterne rouge, Dender.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved