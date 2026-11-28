Une victoire aurait permis à Charleroi de revenir à hauteur de Bruges mais aussi de mettre la pression sur La Gantoise, qui joue au Parc Duden ce dimanche. Mais les Zèbres ont encore calé à la maison contre Beveren.

Le Sporting Charleroi recevait le SK Beveren ce samedi, et avait un petit quelque chose à se faire pardonner auprès de son public après avoir bêtement laissé filer la victoire face à Saint-Trond. D'autant plus qu'une victoire ce soir, et les Zèbres reviendraient à hauteur de Bruges à la deuxième place du classement.

Est-ce le froid tombé cette semaine et mordant au Mambourg ? Toujours est-il que si la première période a été plaisante, elle n'aura pas été très rythmée. Un train de sénateur qui permet à Christian Brüls de jouer son jeu, en pantoufles, distribuant bon ballon sur bon ballon.

Schenk et Koné attentifs mais peu sollicités

La possession est pour Beveren, mais les occasions sont carolos, du moins passée une grosse alerte sauvée par Mohamed Koné après une perte de balle de Nzita (7e). Pflücke touche peu de ballons, mais l'une de ses bonnes passes permet à Jakob Romsaas de heurter le poteau via Schenk (18e). Le même Schenk voit un centre de Nzita, que personne ne dévie, également s'écraser sur ce même poteau (23e).

La rencontre baisse ensuite en rythme, avec la seule occasion waeslandienne venant d'une belle frappe de Jearl Margaritha : le Curacien force Koné à se détendre (43e).

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La seconde période non seulement ne reprendra pas sur un rythme plus élevé mais la qualité entrevue jusque là disparaîtra petit-à-petit. On ne peut que souligner l'excellent match de Noah Solheid à la place d'Ousou (suspendu), qui permet à Charleroi d'être très solide derrière ; mais l'ouverture du score se refuse aux Zèbres.





Elle se refuse surtout à Patrick Pflücke : bien trouvé plein axe par Mbemba, il voit sa frappe s'écraser sur la latte (62e)... et ce sera encore le cas quelques minutes plus tard, cette fois sur une sortie moyenne de Schenk (68e). Aurélien Scheidler avait suivi et embrasé le Mambourg en mettant le ballon au fond, mais il était hors-jeu, assez clairement.

Sacré coup de froid que ce but annulé, et Beveren en profite presque : un ballon magique de Victor Olatunji va chercher Margaritha et il faut encore un exploit de Koné, puis un retour trois étoiles de Cissé pour empêcher le 0-1 (75e). Ce sera la dernière grosse occasion, et ce des deux côtés, les changements amenant bien trop peu d'impact : on reconnaîtra cependant à Beveren que ce sont les visiteurs qui ont poussé jusqu'au bout, en vain.

Charleroi laisse - encore - filer deux points à la maison... et ce avant une série inévitable de matchs sans public à domicile. Pas idéal, d'autat que Gand se déplace à l'Union demain et que les Zèbres auraient pu faire la bonne affaire...