Le Sporting Charleroi reçoit le SK Beveren ce samedi soir avec une ambition claire : l'emporter et revenir à hauteur du Club de Bruges, deuxième.

Après un 6/6, la dynamique du Sporting Charleroi a été bêtement enrayée la semaine passée face à Saint-Trond, les Zèbres concédant un partage (2-2). Lors des trois derniers matchs, le RCSC a terminé deux fois à 10 contre 11, et va donc probablement travailler sur ses nerfs ce samedi contre le SK Beveren.

Ce sera notamment le défi du tout jeune Mory Kera (18 ans), titularisé dans l'entrejeu par Mario Kohnen. C'est la deuxième fois cette saison que le milieu de terrain formé au club est dans le onze de base des Zèbres.

Le onze carolo :

Delavallée / Van den Kerkhof - Keita - Solheid - Nzita / Kera - Boukamir - Romsaas / Mbemba - Scheidler - Pflücke