LIVE : Romsaas sur le poteau ! (0-0)
Le Sporting Charleroi reçoit le SK Beveren ce soir, avec en ligne de mire la deuxième place. Les Zèbres doivent rebondir après leur partage contre Saint-Trond.
37' 0"
Florent Malice
36
Baisse de rythme depuis quelques minutes dans ce match jusque là assez plaisant
32
Très bon ballon de Brüls dans le dos de la défense, et ensuite un centre capté par Koné
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Centre de Nzita, reprise de Scheidler qui ne peut pas la redresser vers le but
30
Corner pour le Sporting Charleroi après une longue phase de possession
26
Plusieurs pertes de balle côté gauche entre Nzita et Mbemba
23
LE POTEAU ! Un centre de Mardochée Nzita n'est touché par personne et va heurter le montant de Schenk !
22
Joli petit geste de Mory Keita, qui est très à l'aise ce soir
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Bon dribble de Margaritha côté gauche, et bonne intervention ensuite de Boukamir devant Lokesa
19
Carte jaune pour Aurélien Scheidler
18
Tout partait d'une belle passe en un temps de Pflücke en profondeur !
18
Ooooh l'énooooorme occasion carolo !!!! Jakob Romsaas sur le poteau via Schenk !
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Encore deux interventions consécutives de Solheid sur des centres venus de la gauche
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Superbe passe de Van den Kerkhof vers Mbemba... le ballon revient ensuite vers l'Algérien, qui frappe à côté
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Frappe de Romsaas après un bon travail de Freddy Mbemba, dans les gants de Schenk
10
Bonne intervention de Noah Solheid, qui a la lourde tâche de remplacer Aiham Ousou ce soir
8
Bonne passe de Romsaas vers Pflücke, Schenk sort devant l'attaquant carolo qui tente une frappe dévissée
7
KONÉ !! Il sauve le 0-1! C'était une grosse perte de balle de Nzita dans son rectangle !
5
Ooooh l'énorme occasion beverenoise ! Janssens est à la réception du corner donné par Brüls, sa tête passe juste à côté
5
Superbe passe de Brüls vers Margaritha, dont le centre est mis en corner par Boukamir
4
Bonne touche carolo obtenue côté gauche par Scheidler
2
Mal donné et Brüls peut relancer Beveren
2
C'est parti, et sur la première offensive carolo, corner obtenu par Van den Kerkhof !
1
Charleroi - SK Beveren: 0-0
20:40
Bienvenue au Mambourg pour ce Charleroi - Beveren ! Excusez nos fautes de frappe durant le compte-rendu de ce match, il fait froid !
Charleroi:
Mohamed Kone
- Kevin Van Den Kerkhof
- Noah Solheid
- Cheick Keita
- Mardochee Nzita
- Amine Boukamir
- Mory Kera
- Patrick Pflücke
- Jakob Napoleon Romsaas
- Freddy Mbemba
- Aurélien Scheidler
Banc:
Martin Delavallee
- Triston Rowe
- Adama Bojang
- Gaku Nawata
- Isaac Cisse
- Boubakar Dembaga
- Antoine Colassin
- Massamba Sow
- Rafaël Teugels
SK Beveren:
Johannes Schenk
- Laurent Jans
- Viktor Boone
- Stephane Keller
- Christophe Janssens
- Sieben Dewaele
- Kurt Abrahams
- Chris Lokesa
- Christian Brüls
- Jearl Margaritha
- Elohim Kaboré
Banc:
Dominic Thompson
- Ferre Slegers
- Cheick Oumar Konate
- Bruno Godeau
- Victor Olatunji
- Yoni Gomis
- Jannik Robatsch
- Josua Lusamba Tshiolola
- Lennart Mertens
Kone Mohamed
7.0
Mohamed Kone
@ Charleroi - SK Beveren 7.0
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Assists 0
Arrêts
Arrêts 1
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 0/0
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 8/9 (88.9%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 3/4 (75%)
Ballons perdus 1
Arrêts: 1
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 0
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin
6.8
Kevin Van Den Kerkhof
@ Charleroi - SK Beveren 6.8
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Défense
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Interceptions 0
Dégagements 3
Tirs contrés 1
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 2
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 2/3 (66.7%)
Distribution
Précision des passes 9/12 (75%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 4/6 (66.7%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 9/12 (75%)
Tirs cadrés: 0/2
Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Solheid Noah
6.7
Noah Solheid
@ Charleroi - SK Beveren 6.7
Stats importantes
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a subi une faute 0
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Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 9/10 (90%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 9/10 (90%)
Plus de stats
Keita Cheick
6.5
Cheick Keita
@ Charleroi - SK Beveren 6.5
Stats importantes
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a subi une faute 0
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Rouge
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Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 16/19 (84.2%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/2 (50%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Plus de stats
Nzita Mardochee
6.6
Mardochee Nzita
@ Charleroi - SK Beveren 6.6
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Interceptions 2
Dégagements 0
Tirs contrés 0
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Fautes 1
a subi une faute 2
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/2
Distribution
Précision des passes 22/28 (78.6%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/2 (50%)
Précision des longs ballons 0/3 (0%)
Ballons perdus 8
Précision des passes: 22/28 (78.6%)
Passes clés: 1
Buts sur phase arrêtée: 0/2
Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Boukamir Amine
6.7
Amine Boukamir
@ Charleroi - SK Beveren 6.7
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Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 14/19 (73.7%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/4 (50%)
Ballons perdus 4
Précision des passes: 14/19 (73.7%)
Plus de stats
Kera Mory
6.5
Mory Kera
@ Charleroi - SK Beveren 6.5
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Tirs contrés 0
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a subi une faute 0
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Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 10/12 (83.3%)
Passes clés 0
Passes interceptées 2
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 5
Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick
6.8
Patrick Pflücke
@ Charleroi - SK Beveren 6.8
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Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 7/8 (87.5%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/3 (33.3%)
Précision des longs ballons 3/4 (75%)
Ballons perdus 3
Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Passes clés: 1
Tirs cadrés: 0/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon
6.9
Jakob Napoleon Romsaas
@ Charleroi - SK Beveren 6.9
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Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 2
Tirs cadrés 2
Tirs sur le cadre 1
Distribution
Précision des passes 10/11 (90.9%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Passes clés: 1
Tirs cadrés: 2/2
Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Mbemba Freddy
6.3
Freddy Mbemba
@ Charleroi - SK Beveren 6.3
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 1
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 1
Buts sur phase arrêtée 0/1
Dribbles réussis 2/4 (50%)
Distribution
Précision des passes 9/13 (69.2%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/2 (0%)
Précision des longs ballons 1/1 (100%)
Ballons perdus 11
Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Passes clés: 1
Tirs sur le cadre: 1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien
6.4
Aurélien Scheidler
@ Charleroi - SK Beveren 6.4
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Défense
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Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
1 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 6/8 (75%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 6/8 (75%)
Tirs cadrés: 0/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin
Rowe Triston
Bojang Adama
Nawata Gaku
Cisse Isaac
Dembaga Boubakar
Colassin Antoine
Sow Massamba
Teugels Rafaël
Schenk Johannes
7.1
Johannes Schenk
@ Charleroi - SK Beveren 7.1
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Arrêts
Arrêts 2
Dégagements des poings 0
Hors-jeu 0/1
Ballon capté 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 14/18 (77.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/4 (0%)
Ballons perdus 4
Arrêts: 2
Dégagements des poings: 0
Ballon capté: 0
Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Jans Laurent
6.5
Laurent Jans
@ Charleroi - SK Beveren 6.5
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Défense
Tacles 2
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 19/25 (76%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 7
Précision des passes: 19/25 (76%)
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Boone Viktor
6.9
Viktor Boone
@ Charleroi - SK Beveren 6.9
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 27/29 (93.1%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/4 (50%)
Ballons perdus 2
Précision des passes: 27/29 (93.1%)
Plus de stats
Keller Stephane
6.8
Stephane Keller
@ Charleroi - SK Beveren 6.8
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 2
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 35/37 (94.6%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/1 (0%)
Ballons perdus 2
Précision des passes: 35/37 (94.6%)
Plus de stats
Janssens Christophe
6.4
Christophe Janssens
@ Charleroi - SK Beveren 6.4
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 2
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 20/27 (74.1%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/1 (0%)
Précision des longs ballons 0/2 (0%)
Ballons perdus 8
Précision des passes: 20/27 (74.1%)
Tirs cadrés: 0/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dewaele Sieben
6.6
Sieben Dewaele
@ Charleroi - SK Beveren 6.6
Stats importantes
Temps de jeu 34
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Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 3
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 11/13 (84.6%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 2/2 (100%)
Ballons perdus 1
Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Abrahams Kurt
6.6
Kurt Abrahams
@ Charleroi - SK Beveren 6.6
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 1
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 1
Tirs cadrés 1
Tirs sur le cadre 0
Buts sur phase arrêtée 0/1
Distribution
Précision des passes 15/16 (93.8%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 1
Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Tirs cadrés: 1/1
Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lokesa Chris
7.1
Chris Lokesa
@ Charleroi - SK Beveren 7.1
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 2
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 1
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 1/2 (50%)
Distribution
Précision des passes 19/21 (90.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 1/3 (33.3%)
Ballons perdus 6
Précision des passes: 19/21 (90.5%)
Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Brüls Christian
7.0
Christian Brüls
@ Charleroi - SK Beveren 7.0
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 0
Interceptions 1
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 1/2 (50%)
Distribution
Précision des passes 31/36 (86.1%)
Passes clés 1
Passes interceptées 0
Précision des centres 1/4 (25%)
Précision des longs ballons 2/4 (50%)
Ballons perdus 9
Précision des passes: 31/36 (86.1%)
Passes clés: 1
Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Margaritha Jearl
6.4
Jearl Margaritha
@ Charleroi - SK Beveren 6.4
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 0
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Dribbles réussis 0/1 (0%)
Distribution
Précision des passes 7/8 (87.5%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/2 (0%)
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 10
Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kaboré Elohim
6.3
Elohim Kaboré
@ Charleroi - SK Beveren 6.3
Stats importantes
Temps de jeu 34
Buts 0
Assists 0
Défense
Tacles 1
Interceptions 0
Dégagements 1
Tirs contrés 0
Discipline
Fautes 0
a subi une faute 0
Hors-jeu 0
Jaune /
Rouge
0 / 0
Attaque
Total des tirs 0
Tirs cadrés 0
Tirs sur le cadre 0
Distribution
Précision des passes 6/8 (75%)
Passes clés 0
Passes interceptées 0
Précision des centres 0/0
Précision des longs ballons 0/0
Ballons perdus 3
Précision des passes: 6/8 (75%)
Plus de stats
Banc
Thompson Dominic
Slegers Ferre
Oumar Konate Cheick
Godeau Bruno
Olatunji Victor
Gomis Yoni
Robatsch Jannik
Lusamba Tshiolola Josua
Mertens Lennart
présentation (du match)
Charleroi veut rejoindre Bruges : voici les Zèbres du soir
Photo: © Photonews
Le Sporting Charleroi reçoit le SK Beveren ce samedi soir avec une ambition claire : l'emporter et revenir à hauteur du Club de Bruges, deuxième.
Après un 6/6, la dynamique du Sporting Charleroi a été bêtement enrayée la semaine passée face à Saint-Trond, les Zèbres concédant un partage (2-2). Lors des trois derniers matchs, le RCSC a terminé deux fois à 10 contre 11, et va donc probablement travailler sur ses nerfs ce samedi contre le SK Beveren.
Ce sera notamment le défi du tout jeune
Mory Kera (18 ans), titularisé dans l'entrejeu par Mario Kohnen. C'est la deuxième fois cette saison que le milieu de terrain formé au club est dans le onze de base des Zèbres.
Le onze carolo :
Delavallée / Van den Kerkhof - Keita - Solheid - Nzita / Kera - Boukamir - Romsaas / Mbemba - Scheidler - Pflücke