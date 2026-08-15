Koffi a évité le pire : le coup de la panne pour le retour de l'Union au Parc Duden

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à faire la différence contre Zulte Waregem et doit se contenter d'un 0-0. Pas le meilleur des remèdes pour faire oublier la défaite aux prolongations contre Bodo/Glimt.

Home sweet home : après l'hostilité de Bruges, l'air iodé d'Ostende, la quiétude campinoise de Westerlo et l'air du Grand Nord à Bodo, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden pour la première fois de la saison à l'occasion de la réception de Zulte Waregem.

Pour cette rentrée à domicile, David Hubert était privé de Promise David, Vic Chambaere était également absent de la feuille de match. Adem Zorgane (pas à 100%), Massiré Sylla (touché en fin de match à Bodo) et Darius Olaru étaient quant à eux sur le banc. Cela a profité à Hervé Koffi (dont c'est la première apparition), Fedde Leysen, Rob Schoofs, Mohamed Fuseini et Raul Florucz.

Une première mi-temps au petit trot

Comme cela a souvent été le cas depuis la reprise, les premiers frissons sont venus des rushs de Fuseini en profondeur. Le premier a débouché sur une première parade de Louis Bostyn (finalement annulée par le hors-jeu) et une occasion amenée pour Florucz, finalement contré, dans le rectangle.

Mais le dos de la défense adverse, Zulte Waregem a rapidement su le trouver, et plus particulièrement celui de Fedde Leysen, qui a souffert face à Tobias Hedl.

Après un premier centre dangereux dans le box, l'Autrichien a armé une frappe contrée par Havenaar et s'est ensuite forgé la plus grosse occasion visiteuse de ce début de rencontre, un-contre-un remporté par Hervé Koffi, déjà décisif sous ses nouvelles couleurs en milieu de première mi-temps.





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Dix minutes plus tard, l'ancien gardien carolo s'illustrait une deuxième fois face à Marley Aké, trouvé en retrait par Anosike Ementa, qui s'était trop facilement défait de Nikki Havenaar. Logique implacable après un troisième quart d'heure riche de passes téléphonées, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un 0-0 au repos.

Pas de changement à la reprise, ni dans les compositions ni dans la physionomie de la rencontre. Le premier danger saint-gillois survient sur une rentrée en touche parvenue à Florucz, dont la reprise du gauche est contrée par...Louis Patris au petit rectangle.

L'Union pousse, enfin

Le Parc Duden s'est ensuite tu quand Kevin Mac Allister s'est retrouvé en sang après un rugueux contact avec Ementa. Fidèle à lui-même, le capitaine est remonté sur le terrain, avec un gros bandage, et a emmené tout le monde dans son sillage.

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Le réveil est d'abord sonné par Guilherme, dont les deux frappes en bout de course ont mis Louis Bostyn sous pression. Le gardien du Essevee a ensuite été sauvé par sa transversale sur une reprise de Fuseini au premier poteau. Mais l'Union n'était pas à l'abri pour autant, en témoigne cette reprise d'Ementa sur un coup franc en seconde zone.

Le danger visiteur s'est encore un peu plus précisé sur une phase du même genre, lorsque Kiilerich a trouvé le chemin des filets sur corner. Mais l'Union a été sauvée par une faute offensive d'Ementa sur Koffi sifflée par l'arbitre et confirmée par le VAR.

Zulte Waregem dans son match jusqu'au bout

Pas refroidis pour autant, les hommes de David Hubert repartaient à l'offensive de plus belle, avec quelques nouvelles situations chaudes, dont un un-contre-un gâché par rehobile Mofokeng d'un contrôle trop long face à Bostyn et un centre détourné du bout des doigts par Bostyn devant Fuseini. Mais pas de quoi faire pencher la balance.

L'Union conclut donc son retour au Parc Duden par un 0-0. Les occasions de fin de match auraient dû être suffisantes pour arracher la victoire, mais les deux grosses parades de Koffi et le but annulé de Zulte Waregem montrent aussi que l'Union devra, de manière tout à fait normale, encore monter en puissance.