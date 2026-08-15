Union SG Union SG
0-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG
zwaZulte Waregem
Date: 15/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Joseph Marien stadion
Koffi a évité le pire : le coup de la panne pour le retour de l'Union au Parc Duden
Koffi a évité le pire : le coup de la panne pour le retour de l'Union au Parc Duden
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à faire la différence contre Zulte Waregem et doit se contenter d'un 0-0. Pas le meilleur des remèdes pour faire oublier la défaite aux prolongations contre Bodo/Glimt.

Home sweet home : après l'hostilité de Bruges, l'air iodé d'Ostende, la quiétude campinoise de Westerlo et l'air du Grand Nord à Bodo, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden pour la première fois de la saison à l'occasion de la réception de Zulte Waregem.

Pour cette rentrée à domicile, David Hubert était privé de Promise David, Vic Chambaere était également absent de la feuille de match. Adem Zorgane (pas à 100%), Massiré Sylla (touché en fin de match à Bodo) et Darius Olaru étaient quant à eux sur le banc. Cela a profité à Hervé Koffi (dont c'est la première apparition), Fedde Leysen, Rob Schoofs, Mohamed Fuseini et Raul Florucz. 

Une première mi-temps au petit trot

Comme cela a souvent été le cas depuis la reprise, les premiers frissons sont venus des rushs de Fuseini en profondeur. Le premier a débouché sur une première parade de Louis Bostyn (finalement annulée par le hors-jeu) et une occasion amenée pour Florucz, finalement contré, dans le rectangle.

Mais le dos de la défense adverse, Zulte Waregem a rapidement su le trouver, et plus particulièrement celui de Fedde Leysen, qui a souffert face à Tobias Hedl. 

Après un premier centre dangereux dans le box, l'Autrichien a armé une frappe contrée par Havenaar et s'est ensuite forgé la plus grosse occasion visiteuse de ce début de rencontre, un-contre-un remporté par Hervé Koffi, déjà décisif sous ses nouvelles couleurs en milieu de première mi-temps.

Koffi Hervé
© photonews

Dix minutes plus tard, l'ancien gardien carolo s'illustrait une deuxième fois face à Marley Aké, trouvé en retrait par Anosike Ementa, qui s'était trop facilement défait de Nikki Havenaar. Logique implacable après un troisième quart d'heure riche de passes téléphonées, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un 0-0 au repos.

Pas de changement à la reprise, ni dans les compositions ni dans la physionomie de la rencontre. Le premier danger saint-gillois survient sur une rentrée en touche parvenue à Florucz, dont la reprise du gauche est contrée par...Louis Patris au petit rectangle.

L'Union pousse, enfin

Le Parc Duden s'est ensuite tu quand Kevin Mac Allister s'est retrouvé en sang après un rugueux contact avec Ementa. Fidèle à lui-même, le capitaine est remonté sur le terrain, avec un gros bandage, et a emmené tout le monde dans son sillage.

Mac Allister Kevin
© photonews

Le réveil est d'abord sonné par Guilherme, dont les deux frappes en bout de course ont mis Louis Bostyn sous pression. Le gardien du Essevee a ensuite été sauvé par sa transversale sur une reprise de Fuseini au premier poteau. Mais l'Union n'était pas à l'abri pour autant, en témoigne cette reprise d'Ementa sur un coup franc en seconde zone.

Le danger visiteur s'est encore un peu plus précisé sur une phase du même genre, lorsque Kiilerich a trouvé le chemin des filets sur corner. Mais l'Union a été sauvée par une faute offensive d'Ementa sur Koffi sifflée par l'arbitre et confirmée par le VAR.

Zulte Waregem dans son match jusqu'au bout

Pas refroidis pour autant, les hommes de David Hubert repartaient à l'offensive de plus belle, avec quelques nouvelles situations chaudes, dont un un-contre-un gâché par rehobile Mofokeng d'un contrôle trop long face à Bostyn et un centre détourné du bout des doigts par Bostyn devant Fuseini. Mais pas de quoi faire pencher la balance.

L'Union conclut donc son retour au Parc Duden par un 0-0. Les occasions de fin de match auraient dû être suffisantes pour arracher la victoire, mais les deux grosses parades de Koffi et le but annulé de Zulte Waregem montrent aussi que l'Union devra, de manière tout à fait normale, encore monter en puissance.

Les compositions

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.7 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 40/48 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 55/58 (94.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Leysen Fedde   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 53/64 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Patris Louis 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Schoofs Rob 71' 6.6 -
  • Précision des passes: 42/52 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/58 (94.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Zeneli Besfort 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Florucz Raul 63' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Fuseini Mohammed 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Zorgane Adem 19' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
Plus de stats
Biondic Mateo 27' 6.5 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 19' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Olaru Darius 0'  
Sylla Massiré 0'  
Mofokeng Relebohile 28' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 7.0 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 9/21 (42.9%)
Plus de stats
Paugain Wilguens 71' 6.2 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 21/24 (87.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lemoine Laurent 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ake Marley 84' 6.5 -
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Claes Thomas 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ujka Serxho 71' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hedl Tobias 71' 6.7 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/4 (100%)
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Seven Kadir 0'  
Tanghe Anton 0'  
Mituljikic Nikola 19' 6.9 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Atrok Zalan 0'  
Panduro Tristan 6'  
Dobbels Arnaud 0'  
Tangala Franz 19' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
Revivre Union SG - Zulte Waregem

présentation (du match)

Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem

Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem

11:30

L'Union Saint-Gilloise retrouve son parc Duden à l'occasion de la réception de Zulte Waregem ce samedi. David Hubert remaniera-t-il ses troupes après le match énergivore de...

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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