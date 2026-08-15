Date: 15/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Zulte Waregem cette après-midi. Les troupes de David Hubert veulent se remettre la tête à l'endroit après la cruelle élimination de mardi en Ligue des Champions. Le live de cette première de la saison au Parc Duden, c'est à suivre ici.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   66' 25" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
67
 Fuseini sur la latte !
Centre de Patris, Fuseini surgit au premier poteau, le ballon heurte la barre et rebondit sur la ligne sans rentrer !
65
 Centre de Mac Allister
L'Union insiste mais ne trouve pas la faille
63
 Frayeur pour l'Union
Leysen manque son dégagement, le ballon profite à Ementa, qui ne parvient pas à conclure de la tête
62
 remplacé Raul Florucz
remplaçant Mateo Biondic
62
 remplacé Besfort Zeneli
remplaçant Relebohile Mofokeng
59
 Guilherme encore...Bostyn toujours
Nouveau débordement du Brésilien, qui prend les choses en main
57
 Guilherme pour réveiller le Parc Duden
Il combine avec Zeneli pour s'ouvrir une fenêtre de tir, Bostyn détourne en corner
55
 Mac Allister en sang
Le capitaine est sonné après un fameux duel avec Ementa mais remonte tout de même sur le terrain avec un gros bandage
51
 Occasion pour l'Union !
Remise en jeu de Mac Allister, le ballon arrive à Florucz, qui reprend en un temps du gauche et se fait contrer par...Patris
50
 Centre en retrait de Patris
Bon décalage, mais personne n'est à la réception
49
 Une reprise très poussive
Beaucoup de passes manquées et à contre-temps de part et d'autre
46
 Le match reprend
Aucun changement à la pause


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+3
 Infiltration de Claes
Reprise loin au-dessus, mais Hedl s'était encore faciement défait de Leysen
45+2
 Corner saint-gillois
L'arbitre siffle une faute offensive
45
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
44
 L'Union réclame un penalty
L'arbitre ne voit aucune charge fautive sur Zeneli, il accorde un corner, qui ne donne rien
41
 L'Union se cherche
Pas mal de passes assez stéréotypées dans cette première mi-temps
37
 Florucz contré
L'Autrichien sent bien le coup sur un long ballon destiné à Fuseini mais se fait contré et est ensuite signalé hors-jeu (Fuseini l'aurait été aussi)
35
 Coup franc unioniste
Le ballon est d'abord trop long mais finit par revenir à Zeneli qui, surpris, reprend au-dessus
34
 Koffi encore !
Havenaar laisse passer Ementa, son centre trouve Ake en retrait, il faut encore un grand Koffi pour repousser le danger
31
 Fuseini trop court
Le ballon de Patris dans la profondeur est bon, Fuseini le comprend un poil trop tard
30
  Carte jaune pour Kevin Mac Allister
26
 Coup franc pour Zulte Waregem
Le ballon frappe Zeneli de plein fouet, le Suédois est soigné durant la pause boisson
22
 L'arrêt de Koffi !
Son premier sous le maillot de l'Union ! Leysen relance involontairement le ballon dans la course d'Hedl, qui se présente face à Koffi. L'ancien carolo gagne son duel, Leysen se rachète ensuite en écartant le ballon au petit rectangle
21
 Corner unioniste
Le premier ballon ne donne rien, le tir de Guilherme est ensuite contré
20
 L'Union en contre
Fuseini part comme une fusée, sert Florucz un peu tardivement mais lui ouvre tout de même une fenêtre de tir, qui se referme rapidement dans le rectangle
19
 Frappe d'Hedl
Zulte Waregem trouve le dos de Leysen, Heidl rentre dans le jeu et frappe, Havenaar détourne
16
 Corner visiteur
Ballon très aérien, l'arbitre signale une faute offensive dans le rectangle de l'Union
13
 Erreur de Leysen
Le ballon profite à Heidl, dont le centre est bien négocié par Patris et Mac Allister
11
 Centre d'Ake
Le ballon est contré par Leysen, aucun problème pour Koffi
10
 Occasion pour l'Union
Fuseini se présente face à Bostyn, ce dernier remporte le duel, Fuseini est ensuite signalé hors-jeu
9
 Un peu de possession pour Zulte Waregem
L'Union est bien en place et choisit ses moments pour presser
4
 Premier corner saint-gillois
Schoofs trouve le décalage et lance Guilherme, qui est contré. Mais la phase arrêtée ne donne rien.
3
 Premier long ballon de l'Union
Fuseini est rapide mais n'empêche pas le cuir de sortir, l'Union reste assez haut sur le terrain
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Zulte Waregem: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance est belle pour les accueillir au Parc Duden
15:20
 Un seul changement du côté de Zulte Waregem
Serxho Ujka, supersub contre Genk (victoire 2-1) renvoie Zalan Atrok sur le banc
15:19
 Zorgane, Sylla et Olaru sur le banc
Le premier avait reçu un coup direct contre Bodo, Leysen en profite pour revenir dans le onze. Zorgane est quant à lui loin d'être à 100%, tandis que Zeneli a la préséance sur Olaru.
15:18
 La première d'Hervé Koffi
L'ancien Zèbre débute entre les perches, Vic Chambaere (encore héroïque contre Bodo) n'est pas sur la feuille de match, pas plus que Promise David
Union SG (Union SG - Zulte Waregem)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Nikki Havenaar - Fedde Leysen - Louis Patris - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Raul Florucz - Mohammed Fuseini
Banc: Vic Chambaere - Adem Zorgane - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Darius Olaru - Massiré Sylla - Relebohile Mofokeng - Ondrej Kricfalusi

Zulte Waregem (Union SG - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Louis Bostyn - Wilguens Paugain - Jakob Kiilerich - Laurent Lemoine - Yannick Cappelle - Marley Ake - Enrique Lofolomo - Thomas Claes - Serxho Ujka - Tobias Hedl - Anosike Ementa
Banc: Kadir Seven - Anton Tanghe - Nikola Mituljikic - Zalan Atrok - Tristan Panduro - Arnaud Dobbels - Franz Tangala - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu
15:01
 La première véritable à domicile
L'Union avait déjà été accueillie à Ostende en Ligue des Champions, s'était déplacée à Bruges et à Bodo, elle retrouve cette fois son Parc Duden pour la première fois cette saison.
14:59
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem
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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.4 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Schoofs Rob 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Zeneli Besfort 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Florucz Raul 62' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Fuseini Mohammed 90' 6.7 -
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Zorgane Adem 0'  
Biondic Mateo 28' -
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Olaru Darius 0'  
Sylla Massiré 0'  
Mofokeng Relebohile 28' -
Kricfalusi Ondrej 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 6/14 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Paugain Wilguens 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lemoine Laurent 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ake Marley 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ujka Serxho 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hedl Tobias 90' 7.1 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Banc
Seven Kadir 0'  
Tanghe Anton 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Atrok Zalan 0'  
Panduro Tristan 0'  
Dobbels Arnaud 0'  
Tangala Franz 0'  
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  

présentation (du match)

Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem
Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise retrouve son parc Duden à l'occasion de la réception de Zulte Waregem ce samedi. David Hubert remaniera-t-il ses troupes après le match énergivore de mardi à Bodø/Glimt ?

La première de la saison au Parc Duden ne pouvait sans doute pas mieux tomber après la cruelle désillusion tombée en toute fin de prolongation à Bodø/Glimt mardi soir. Il sera intéressant de suivre la réaction du groupe.

Autre inconnue, la composition de cette après-midi contre Zulte Waregem. A commencer par le poste de gardien. David Hubert avait été assez clair il y a une semaine, confirmant que Vic Chambaere serait titulaire à Westerlo et à Bodø/Glimt. Hervé Koffi débutera-t-il pour la première fois aujourd'hui ? Cela n'est pas impossible, mais ce serait un coup dur porté à Chambaere après son très gros match de mardi.

Un onze de base assez incertain

En défense, il faudra surveiller l'état physique de Massiré Sylla, qui a terminé le match contre Bodø/Glimt sur une jambe. Même constat pour Adem Zorgane dans l'entrejeu : l'Algérien n'a pris part à sa première séance collective que lundi et est encore loin d'être à 100%.

D'autres cadres pourraient être ménagés après leur débauche de mardi, on pense notamment à un Guilherme qui a été au bout du bout à l'Aspmyra Stadion.

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Leysen, Havenaar - Patris, Van de Perre, Schoofs, Niang - Mofokeng, Florucz, Fuseini

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 18:15 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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