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Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Fuseini sur la latte !
Centre de Patris, Fuseini surgit au premier poteau, le ballon heurte la barre et rebondit sur la ligne sans rentrer !
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Centre de Mac Allister
L'Union insiste mais ne trouve pas la faille
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Frayeur pour l'Union
Leysen manque son dégagement, le ballon profite à Ementa, qui ne parvient pas à conclure de la tête
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Raul Florucz
Mateo Biondic
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62
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Besfort Zeneli
Relebohile Mofokeng
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Guilherme encore...Bostyn toujours
Nouveau débordement du Brésilien, qui prend les choses en main
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Guilherme pour réveiller le Parc Duden
Il combine avec Zeneli pour s'ouvrir une fenêtre de tir, Bostyn détourne en corner
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Mac Allister en sang
Le capitaine est sonné après un fameux duel avec Ementa mais remonte tout de même sur le terrain avec un gros bandage
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Occasion pour l'Union !
Remise en jeu de Mac Allister, le ballon arrive à Florucz, qui reprend en un temps du gauche et se fait contrer par...Patris
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Centre en retrait de Patris
Bon décalage, mais personne n'est à la réception
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Une reprise très poussive
Beaucoup de passes manquées et à contre-temps de part et d'autre
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Le match reprend
Aucun changement à la pause
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+3
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Infiltration de Claes
Reprise loin au-dessus, mais Hedl s'était encore faciement défait de Leysen
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45+2
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Corner saint-gillois
L'arbitre siffle une faute offensive
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45
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Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
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L'Union réclame un penalty
L'arbitre ne voit aucune charge fautive sur Zeneli, il accorde un corner, qui ne donne rien
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L'Union se cherche
Pas mal de passes assez stéréotypées dans cette première mi-temps
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Florucz contré
L'Autrichien sent bien le coup sur un long ballon destiné à Fuseini mais se fait contré et est ensuite signalé hors-jeu (Fuseini l'aurait été aussi)
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Coup franc unioniste
Le ballon est d'abord trop long mais finit par revenir à Zeneli qui, surpris, reprend au-dessus
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Koffi encore !
Havenaar laisse passer Ementa, son centre trouve Ake en retrait, il faut encore un grand Koffi pour repousser le danger
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Fuseini trop court
Le ballon de Patris dans la profondeur est bon, Fuseini le comprend un poil trop tard
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Carte jaune pour Kevin Mac Allister
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Coup franc pour Zulte Waregem
Le ballon frappe Zeneli de plein fouet, le Suédois est soigné durant la pause boisson
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L'arrêt de Koffi !
Son premier sous le maillot de l'Union ! Leysen relance involontairement le ballon dans la course d'Hedl, qui se présente face à Koffi. L'ancien carolo gagne son duel, Leysen se rachète ensuite en écartant le ballon au petit rectangle
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Corner unioniste
Le premier ballon ne donne rien, le tir de Guilherme est ensuite contré
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L'Union en contre
Fuseini part comme une fusée, sert Florucz un peu tardivement mais lui ouvre tout de même une fenêtre de tir, qui se referme rapidement dans le rectangle
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19
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Frappe d'Hedl
Zulte Waregem trouve le dos de Leysen, Heidl rentre dans le jeu et frappe, Havenaar détourne
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16
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Corner visiteur
Ballon très aérien, l'arbitre signale une faute offensive dans le rectangle de l'Union
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13
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Erreur de Leysen
Le ballon profite à Heidl, dont le centre est bien négocié par Patris et Mac Allister
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Centre d'Ake
Le ballon est contré par Leysen, aucun problème pour Koffi
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10
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Occasion pour l'Union
Fuseini se présente face à Bostyn, ce dernier remporte le duel, Fuseini est ensuite signalé hors-jeu
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9
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Un peu de possession pour Zulte Waregem
L'Union est bien en place et choisit ses moments pour presser
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Premier corner saint-gillois
Schoofs trouve le décalage et lance Guilherme, qui est contré. Mais la phase arrêtée ne donne rien.
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3
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Premier long ballon de l'Union
Fuseini est rapide mais n'empêche pas le cuir de sortir, l'Union reste assez haut sur le terrain
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - Zulte Waregem: 0-0
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15:57
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Les joueurs montent sur le terrain
L'ambiance est belle pour les accueillir au Parc Duden
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15:20
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Un seul changement du côté de Zulte Waregem
Serxho Ujka, supersub contre Genk (victoire 2-1) renvoie Zalan Atrok sur le banc
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15:19
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Zorgane, Sylla et Olaru sur le banc
Le premier avait reçu un coup direct contre Bodo, Leysen en profite pour revenir dans le onze. Zorgane est quant à lui loin d'être à 100%, tandis que Zeneli a la préséance sur Olaru.
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15:18
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La première d'Hervé Koffi
L'ancien Zèbre débute entre les perches, Vic Chambaere (encore héroïque contre Bodo) n'est pas sur la feuille de match, pas plus que Promise David
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Union SG:
Hervé Koffi
- Kevin Mac Allister
- Nikki Havenaar
- Fedde Leysen
- Louis Patris
- Rob Schoofs
- Kamiel Van de Perre
- Besfort Zeneli
- Guilherme Smith
- Raul Florucz
- Mohammed Fuseini
Banc:
Vic Chambaere
- Adem Zorgane
- Mateo Biondic
- Ivan Pavlic
- Giorgi Kavlashvili
- Ousseynou Niang
- Darius Olaru
- Massiré Sylla
- Relebohile Mofokeng
- Ondrej Kricfalusi
Zulte Waregem:
Louis Bostyn
- Wilguens Paugain
- Jakob Kiilerich
- Laurent Lemoine
- Yannick Cappelle
- Marley Ake
- Enrique Lofolomo
- Thomas Claes
- Serxho Ujka
- Tobias Hedl
- Anosike Ementa
Banc:
Kadir Seven
- Anton Tanghe
- Nikola Mituljikic
- Zalan Atrok
- Tristan Panduro
- Arnaud Dobbels
- Franz Tangala
- Kewan Vemba
- Hemsley Akpa-Chukwu
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15:01
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La première véritable à domicile
L'Union avait déjà été accueillie à Ostende en Ligue des Champions, s'était déplacée à Bruges et à Bodo, elle retrouve cette fois son Parc Duden pour la première fois cette saison.
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14:59
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem