L'Union Saint-Gilloise retrouve son parc Duden à l'occasion de la réception de Zulte Waregem ce samedi. David Hubert remaniera-t-il ses troupes après le match énergivore de mardi à Bodø/Glimt ?

La première de la saison au Parc Duden ne pouvait sans doute pas mieux tomber après la cruelle désillusion tombée en toute fin de prolongation à Bodø/Glimt mardi soir. Il sera intéressant de suivre la réaction du groupe.

Autre inconnue, la composition de cette après-midi contre Zulte Waregem. A commencer par le poste de gardien. David Hubert avait été assez clair il y a une semaine, confirmant que Vic Chambaere serait titulaire à Westerlo et à Bodø/Glimt. Hervé Koffi débutera-t-il pour la première fois aujourd'hui ? Cela n'est pas impossible, mais ce serait un coup dur porté à Chambaere après son très gros match de mardi.

Un onze de base assez incertain

En défense, il faudra surveiller l'état physique de Massiré Sylla, qui a terminé le match contre Bodø/Glimt sur une jambe. Même constat pour Adem Zorgane dans l'entrejeu : l'Algérien n'a pris part à sa première séance collective que lundi et est encore loin d'être à 100%.

D'autres cadres pourraient être ménagés après leur débauche de mardi, on pense notamment à un Guilherme qui a été au bout du bout à l'Aspmyra Stadion.

La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Leysen, Havenaar - Patris, Van de Perre, Schoofs, Niang - Mofokeng, Florucz, Fuseini