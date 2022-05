Les joueurs de l'Antwerp s'en prennent à Visser: "Il a sifflé n'importe comment, on ne devrait plus l'accepter ici"

L'Antwerp a joué une belle première période, mais n'a pas su garder son avantage. Cependant, Nainggolan et De Laet avaient un seul homme dans le viseur: Lawrence Visser.

"Lawrence Visser a été nul, il faut le dire", nous confie Nainggolan après la rencontre. "Si tu ne siffles pas faute sur Lang, tu dois lui donner sa deuxième jaune pour simulation. Avant la pause, Frey allait au but mais Mechele l'a retenu avec le bras. Pour moi, c'est toujours carte rouge"

Ritchie De Laet allait encore plus loin dans ses déclarations. "Lang doit avoir deux fois sa deuxième carte jaune, Mechele une rouge directe pour sa faute. Oui, Visser a été affreusement mauvais. Ce dimanche, quand tu avais un maillot rouge, tu recevait directement une jaune".

Ses propos vont ensuite prendre une tournure que l'on n'aime pas entendre: "Visser a arbitré le Club de Bruges trois fois dans ces play-offs... et ils sont champions. C'est un scandale. Il ne devrait plus être autorisé à arbitrer ici, je ne comprends pas comment on le laisse encore venir". Chacun aura son avis, mais ces propos sont évidemment assez graves dans le fond, surtout quand on sait par quoi notre championnat est passé il y a quelques années.