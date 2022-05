Schreuder après le sacre brugeois : "Mon plus gros trophée à ce jour"

Le FC Bruges a décroché son troisième titre de champion de suite sur les terres anversoises dimanche après-midi.

Un troisième titre de rang qui a été célébré par tous les joueurs et le staff en plus des supporters. Après ce sacre, Alfred Schreuder va prendre la direction de l'Ajax où il a signé récemment.

"Est-ce que je commence plus fort à l'Ajax avec ce titre en poche ? C'est important pour le monde extérieur surtout", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Où est-ce que je mets ce titre ? En tant qu'entraîneur principal, c'est bien sûr mon plus gros trophée à ce jour. Les dernières semaines et les derniers mois ont été assez intenses. Pendant la trêve hivernale, j'ai eu une semaine de préparation et puis il fallait être là tout de suite. Cette pression était palpable tout le temps. Mais je pense que nous avons fait un excellent travail. Je suis très fier de l'équipe et je suis très heureux que nous ayons pu franchir la ligne", a-t-il ajouté.