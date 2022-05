"C'est le titre d'un collectif"

Avec toute son expérience, Denis Odoi sait que chaque élément est important pour emporter un titre.

Le Club de Bruges est donc champion de Belgique et Denis Odoi en profite lui pour être champion pour la 3ème fois dans notre Royaume (Après 2012 et 2013 avec Anderlecht). Il s'est confié à nous après la rencontre.

"Je suis content oui, et soulagé. Certains avaient le sentiment qu'après l' Union c'était fait, mais ce n'était qu'un pas de plus. Maintenant, c'est mathématique donc cette fois le titre est vraiment dans la poche", a-t-il confié avant de prendre le bus direction Bruges et le Jan Breydel.

"Ce qui a fait la différence? Au fil du temps, notre jeu a évolué et en play-offs nous avons fait la différence déjà car nous n'avons pas perdi, puis il faut le dire nous avons eu un peu de chance. Nous avons su aussi mettre la qualité dans les moments décisifs. En plus, on a pu compter sur un Simon de qualité, et enfin nous avons marqué alors que notre adversaire lui ne lepouvait pas".

L'une des clés de ce titre est le noyau des Gazelles: "Quand je vois Hendry, qui n'a pas toujours eu facile, je suis content pour lui. Je lui avais dit que chacun mettrait sa pierre à l'édifice. Andreas était aussi déçu de ne pas jouer contre l'Union mais il est entré et a fait la différence. Aujourd'hui, j'étais sur le banc et je suis rentrée. Le plus important, c'est de gagner en équipe".