La pique de Bart Verhaeghe : "Nous n'avons pas joué contre l'Union, mais contre Brighton"

Le président du Club de Bruges considère que ce titre est une victoire pour le football belge.

Interrogé par les médias belges et néerlandophones à l'issue du titre du Club de Bruges après sa victoire sur l'Antwerp (3-1), Bart Verhaeghe considère d'abord que "c'était peut-être le titre le plus difficile des trois derniers".

"Je suis heureux pour tous ceux qui sont au Club de Bruges. Nous sommes devenus une institution, où travaillent 170 personnes passionnées. Parce que vous ne voyez que les joueurs et le staff, mais il y a toute une machine derrière. Et vous ne la construisez pas en juste un directeur sportif ou faire des transferts. Cela prend des années de travail acharné et de savoir quel est votre ADN", se réjouit-il.

Et le président des Blauw en Zwart d'ajouter, au sujet de l'Union Saint-Gilloise : "L'Union a apporté un bon football avec les ressources dont elle dispose. Seulement, je le vois différemment, d'une manière professionnelle".

"Ce n'était pas le Club de Bruges contre l'Union, mais le Club de Bruges contre Brighton. C'est une autre histoire. Brighton est un club avec beaucoup plus de ressources que nous, que l'Union utilise dans un certain but. Ensuite, vous devez combattre Brighton."

Il se dit défendre le football du Royaume, en opposition donc avec le modèle unioniste et de la dépendance à un grand club étranger. "Le football belge doit avoir un visage. J'espère que Roberto Martinez pourra rayonner ou omettre cela. Nous devons défendre le football dominant et le propager également dans nos clubs. C'est pourquoi je suis heureux que nous soyons champions : nous défendons un football audacieux et dominant. Nous élevons aussi des Belges qui l'accompagnent et veulent continuer à le faire de manière cohérente."

Chacun interprétera ces déclarations comme il l'entend. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas spécialement plaire à l'Union...