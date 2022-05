Mignolet rend hommage à son coach: "Il mérite ce titre, pas que pour la tactique mais parce que c'est un grand homme"

Simon Mignolet est non seulement notre homme du match, mais le Brugeois des Play-offs.

Simon Mignolet a, cette saison, parfois été décrié. Il a encaissé des buts évitables, comme contre l'Antwerp ou La Gantoise, mais au final le Brugeois des Play-offs, c'est lui. Il aura été déterminant durant chaque rencontre et il ne pouvait pas cacher sa satisfaction.

"Je suis très heureux de ce troisième titre d'affilée. Le plus important, c'est aussi de le fêter avec les supporters. La saison aura été difficile, surtout à cause de l'Union qui a fait une belle saison. Il faut le dire, ils méritaient autant que nous, mais je pense que nous avons été plus efficaces dans les grands matches, surtout dans les play-offs."

Le Diable Rouge ne veut pas se mettre en avant malgré les résultats de ces derniers mois: "Je laisse ça aux autres, mais je suis surtout content de mes prestations car je pense qu'elles ont aidé l'équipe", nous déclare Mignolet avant de rendre hommage à son futur ex-coach.

"Le changement de coach a été important pour nous. Vous savez, il a fait un grand boulot ces dernières semaines. Il mérite d'être champion de Belgique et pas que pour la tactique. C'est aussi un grand homme, un grand être humain et je suis content de lui offrir ce titre".