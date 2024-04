Battue par le Cercle, l'Union peut commencer à trembler dans ces Playoffs...

Deux revers en autant de rencontres de Champions' Playoffs et on peut déjà commencer à se poser des questions du côté de l'Union. Une victoire d'Anderlecht face au Club pourrait vraiment faire mal à l'USG.

Six minutes, c’est le temps qu’il aura fallu au Cercle pour mettre l’Union Saint-Gilloise KO debout avec des buts de Minda et Denkey dans un espace de moins de 120 secondes. Malgré une réduction du score de Nilsson sur penalty, un but de Somers a mis fin au suspense même si Ecker a fait mouche dans le temps additionnel.

Une deuxième défaite de rang pour l'USG et des questions qui commencent à se poser alors qu'Anderlecht se déplace à Bruges dimanche soir...

Dès les premières minutes, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise ont été repoussés dans leur moitié de terrain par ceux du Cercle. Ceux-ci ont d’ailleurs profité d’un moment d’égarement sur corner pour ouvrir le score. Après avoir récupéré le ballon, Minda a envoyé une frappe au fond des filets (5e, 0-1).

Malgré une belle action en contre de Nilsson, l’Union a complètement déjoué dans la foulée sur une offensive brugeoise qui a été concrétisée trop facilement par Kevin Denkey (6e, 0-2). Les minutes suivantes, l’USG a montré un autre visage en multipliant les occasions à l’image d’une belle tête de Koki Machida à bout portant mais arrêtée de justesse par Warleson (20e).

Warleson en mode Tim Howard 2014

C’est d’ailleurs le gardien brugeois qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises durant ces premières vingt minutes. Des arrêts à répétition dignes de Tim Howard face à la Belgique à la Coupe du monde 2014.

Juste avant la fin de la première mi-temps, l’Union a réussi à s’offrir une nouvelle énorme occasion. Bien servi dans sa course par Puertas, Nilsson a envoyé un tir direct mais son missile est passé juste au-dessus de l’équerre !

Le Suédois a d’ailleurs été décisif pour son équipe à quelques secondes de la mi-temps. Accroché dans la surface, Lapoussin a offert un penalty à l’Union et Nilsson l’a converti sans trembler (45+5, 1-2).

Le Cercle s'offre un contre et un but

L’Union est revenue sur le terrain avec un visage complètement différent en début de seconde période. Mohamed Amoura était même proche d’offrir un assist après un incroyable solo dans le rectangle mais le ballon a terminé sa course en sortie (53e).

Malgré de multiples occasions mais un cruel manque d’efficacité, l’Union a été surprise à l’approche dernier quart d’heure sur un contre. Après un ballon mal négocié dans le milieu par Sykes, le Cercle a concrétisé sa relance avec Somers à la finition (72e, 1-3).

Eckert a trouvé le chemin des filets en toute fin de rencontre mais c'était bien trop tard pour une nouvelle réaction de l'USG... (90e+3, 2-3).

Cette défaite fait mal au moral des joueurs d'Alexander Blessin alors que la prochaine rencontre se jouera chez le voisin anderlechtois le week-end prochain... Déjà un match décisif dans la course au titre ?