Retournement de situation dans le dossier Burgess : il y aurait eu une "tentative d'influence" de l'Union

Il s'agit probablement du dossier le plus chaud du moment en Jupiler Pro League : la suspension de Christian Burgess. Un nouveau rebondissement vient cependant de faire son apparition.

On n'est loin de connaître le dénouement du dossier Christian Burgess autour de sa suspension après son geste face à Genk lundi dernier. Dimanche, on apprenait qu'il aurait pu jouer face au Cercle et qu'il serait suspendu face à Anderlecht.

Un retournement de situation que beaucoup ignoraient du côté de l'Union (LIRE ICI) et ils n'étaient évidemment pas les seuls surpris. Quoi qu'il en soit, le défenseur devrait bien manquer le derby.

En effet, le parquet avait été en appel de la décision (un match effectif et un avec sursis) estimant que ce n'était pas suffisant. Cet appel aurait rendu éligible Burgess face au Cercle mais... suspendu face au Sporting pour le derby du week-end prochain.

Un appel entre Bormans et le procureur fédéral

Ce lundi, c'est un nouveau rebondissement qui a été révélé. Selon les informations de Sporza, il y aurait eu un appel entre Philippe Bormans et Ebe Verhaegen. Ce serait même le CEO de l'Union qui a appelé le procureur fédéral et même Piet Vandendriessche, CEO de l'Union belge.

Le média flamand évoque une "tentative d'influence" de la part de Bormans qui ne semblait pas content de la décision rendue par le parquet. Et cet appel aurait été rapporté par le procureur à la Fédération.

"Le procureur a en effet signalé un contact inapproprié de la part du PDG de l’Union. En signalant cela, l’impartialité du parquet fédéral est garantie", a communiqué l'Union belge à Het Nieuwsblad.