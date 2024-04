Un seul but sur tout le samedi de Pro League, mais quel bijou ! Ait El Hadj confirme la belle remontée de Genk

Genk s'est imposé 0-1 à l'Antwerp grâce à un magnifique but d'Anouar Ait El Hadj. Le Racing prend quatre points d'avance sur son adversaire du soir.

Après le 0-0 du match entre Charleroi et le RWDM puis celui sanctionnant la purge entre le Standard et Louvain, la Pro League comptait sur l'Antwerp et Genk pour nous offrir un peu de spectacle. Un match que les deux équipes abordaient avec un absent de taille de part et d'autre : Bryan Heynen n'était toujours pas remis de sa blessure abdominale, tandis que l'Antwerp disputait son premier match sans Jean Butez, blessé à la main et forfait pour les Playoffs.

Les premières minutes ont donné le ton d'une première mi-temp très rythmée mais loin de mettre les deux gardiens en valeur. Au fur et à mesure de la partie, les rares espaces dans le dos des milieux de terrain ont été comblés et la nervosité a de plus en plus pris le pas sur le jeu.

Genk émerge juste avant le retour au vestiaire

Une escarmouche d'Ait El Hadj, une tête de Toby Alderweireld sur Vincent Janssen, une petite séance de jongles de Tolu Arokodare dans le rectangle : le résumé de la première mi-temps semblait s'aligner sur ceux des deux autres matchs de cette après-midi.

Mais la disette offensive de ce samedi a finalement été rompue sur une inspiration géniale d'Anouar Ait El Hadj. Dans un stade où il avait déjà inscrit un but similaire avec Anderlecht, le meneur de jeu limbourgeois est parti sur la gauche avant de rentrer dans le jeu et d'armer une merveille de frappe du pied droit qui est rentrée avec la complicité de la transversale.

De quoi débloquer la rencontre et récompenser une équipe de Genk plus inspirée. Avec son jeu de combinaison dans des espaces réduits pour ouvrir le jeu côté opposé, le Racing a petit à petit mis l'Antwerp au pas. Les Anversois sont ainsi rentrés au vestiaire sans avoir cadré le moindre tir.

Dominés techniquement, contrariés dans les duels, les hommes de Mark van Bommel revenaient avec plus d'intentions offensives pour la deuxième mi-temps. Pour preuve, la montée de Michel-Ange Balikwisha à la place de Ritchie De Laet.

Cela se matérialisait par le premier arrêt de Maarten Vandevoordt sur une frappe de Jacob Ondrejka dès le retour des vestiaires. Mais Genk réagissait immédiatement, ne se contentant pas seulement d'équilibrer les échanges, mais poussant pour le but du break.

L'équilibre persistant tout de même à l'approche du dernier quart d'heure (et ce malgré une belle occasion de tuer le match sauvée par Lammens sur une frappe d'El Khannouss), le Racing a dû gérer son avance malgré les assauts finaux de l'Antwerp.

Le mot "assaut" est toutefois un peu usurpé, car les meilleures occasions...sont à mettre à l'actif de Genk en fin de match. Les Limbourgeois s'arrachent les cheveux à force de manquer les balles de match mais ont finalement tenu leur victoire jusqu'au bout.

Depuis son arrêt en début de second acte, Maarten Vandevoordt n'a plus eu de parade digne de ce nom à effectuer, au contraire d'un Senne Lammens qui aura tout fait pour garder l'Antwerp dans le match jusqu'au bout, en vain.

Deuxième succès en deux matchs de Genk, qui laisse l'Antwerp quatre points derrière. Si le Club de Bruges ne l'emporte pas contre Anderlecht, le Racing conservera sa troisième place...et n'est provisoirement plus qu'à cinq points de l'Union.