La statistique qui fait trembler l'Union Saint-Gilloise à quelques matchs du titre

Deux défaites de suite en Champions Playoffs et l'Union peut-elle déjà trembler ? Il faudra surtout relever la tête lors du derby bruxellois le week-end prochain.

Face au Cercle Bruges, l'Union Saint-Gilloise a totalement sombré en quelques minutes. Et malgré deux réactions de la part des joueurs, c'était trop peu pour accrocher quelque chose face à des Brugeois bien en place.

Avec ce revers, l'USG signe deux défaites en autant de rencontres dans ces Champions Playoffs et des questions commencent à se poser du côté du stade Marien.

Va-t-on assister à une terrible désillusion comme les deux dernières années (jamais deux sans trois) ? En tout cas, la défaite du voisin anderlechtois lors du Topper à Bruges a un peu fait retomber la pression.

Quatre matchs sans victoire, une première depuis le retour en D1

Mais il faudra montrer autre chose le week-end prochain lors du déplacement au Lotto Park pour le premier derby de ces Playoffs car même si ce ne sera pas encore "malheur au vaincu", l'équipe qui perdrait cette rencontre prendrait un sérieux coup au moral.

En tout cas, l'Union est sur une très mauvaise série et pas seulement en Champions Playoffs. En effet, cela fait quatre rencontres de rang que les Bruxellois n'ont plus gagné. Un phénomène qu'on n'avait plus connu au Marien depuis la montée en D1A lors de la saison 2021-2022.

Face au Sporting d'Anderlecht (qui a remporté un seul de ses trois derniers matchs), ce sera l'occasion de mettre fin à cette mauvaise série.