L'Union peut souffler : Anderlecht n'a pas du tout joué en champion à Bruges

Le RSC Anderlecht avait une occasion en or d'aller chercher la tête du championnat, même s'il ne prenait qu'un point à Bruges. Mais les Mauve & Blanc n'ont pas joué en leader.

Cette seconde journée de Pro League allait-elle s'achever sur un scénario totalement inattendu, à savoir une Union Saint-Gilloise qui perd la tête avant le derby de Bruxelles ? Il suffisait pour ça d'un résultat du RSC Anderlecht au Club de Bruges.

Anderlecht semblait, comme souvent en cette fin de saison, avoir le vent dans le dos : Bruges entame ce match sans Vanaken, Skov Olsen et Mignolet. Et pourtant, il n'y a qu'une équipe sur le terrain en première période et ce n'est pas celle qui est (presque) au complet sur papier. Après 2 minutes et un premier débordement de Nusa, Brandon Mechele place une tête imparable sur corner (1-0, 3e).

Le RSCA est dans les choux. Schmeichel doit s'interposer après un numéro de Skoras (10e), Delaney doit revenir en catastrophe devant Igor Thiago (15e). La première phase bien construite d'Anderlecht se termine par une frappe dans la stratosphère de Dreyer (17e) et le malaise Mauve & Blanc est illustré par une tête en retrait de Debast, que Schmeichel se blesse presque en allant chercher.

Zeno Debast, sous les yeux de Tedesco, vit un match sur courant alternatif : après un sauvetage splendide dans le rectangle (28e), sa lourde frappe est l'une des rares à alerter Jackers (30e), mais dans la foulée, il offre sur un plateau le ballon du break à Igor Thiago... qui tergiverse et se rate. Le Brésilien est dans un mauvais jour. Dreyer aussi : trouvé sur une récupération haute, le Danois a tout le temps d'aller trouver Hazard... mais fait le mauvais choix et frappe sur Jackers (45e).

Généralement, après une mi-temps aussi moyenne, Anderlecht a la bonne habitude de revenir survolté sur le terrain. Pas cette fois. Igor Thiago hérite encore de deux énormes occasions d'emblée, mais tente un lob compliqué (49e), puis croise un poil trop sa frappe (59e). On sent tout de même le break arriver plutôt que l'égalisation : Raphael Onyedika, impérial jusque là, confirme d'une frappe des 25 mètres (2-0, 62e).

© photonews

Logiquement, Anderlecht se réveille un peu. L'entrée d'Ashimeru est brouillonne, celle d'Amuzu manque d'être décisive mais Nordin Jackers sort parfaitement dans ses pieds (74e). Bien vite, on comprend que le RSCA ne reviendra pas : Bruges est trop solide aujourd'hui. À l'image d'Onyedika, qui s'est mis le milieu adverse en poche... et plante le 3-0 d'un beau ballon placé (89e).

Le match est tué, même si Anders Dreyer sauve l'honneur d'une belle tête quasi-dans la foulée (90e+1, 3-1). Le Danois sauve également son match au passage. Mais ce sera en vain. Non seulement Anderlecht ne profite pas du faux-pas de l'USG, mais même Genk et Bruges paraissent désormais en position de rêver. Quel incroyable début de Playoffs !