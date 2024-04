Le timing douteux, les accusations de tentative d'influence : l'Union sort du silence dans l'affaire Burgess

L'Union Saint-Gilloise a clarifié sa position dans l'affaire de la suspension de Christian Burgess. Elle dément tout contact visant à influencer la décision du Parquet fédéral.

Absent contre le Cercle de Bruges et pourtant suspendu contre Anderlecht, le cas de Christian Burgess continue de faire du bruit. Le timing de la notification officielle quant à l'appel du parquet pose question.

Il y a quelques minutes, nous vous parlions d'une potentielle tentative d'influence des Unionistes, non contents de la décision du parquet. Dans un souci de clarté, le club a officiellement communiqué à ce sujet.

"Après la décision de suspendre le joueur Christian Burgess pour un match ferme (plus un match de suspension avec sursis) prise par l'instance fédérale compétente en date du vendredi 5 avril 2024, le Parquet fédéral avait la possibilité de faire appel, le délai pour ce faire expirant le dimanche 7 avril 2024 à 12h" écrit le club.

L'Union Saint-Gilloise ne lâchera rien

Avant de poursuivre : "Bien que le samedi 6 avril 2024, le Procureur fédéral ait annoncé son intention d’interjeter appel de la décision intervenue, l’acte d’appel n'a pas été formellement notifié en temps utile au club avant l'expiration de ce délai d'appel".

La décision officielle est donc arrivée trop tard : "Le dépôt d’un acte d’appel constitue un acte juridique formel qui ne prend effet qu'au moment du respect effectif des exigences énoncées dans le Règlement de l'URBSFA. L’annonce d’un appel ("fera appel") ne dispose d’aucune valeur juridique".



"Le club n'a officiellement pris connaissance de l'acte d’appel que lorsque le match contre le Cercle de Bruges était déjà terminé. Cette notification formelle aurait dû avoir lieu le dimanche avant midi, ce qui n'a pas été le cas" précisent les Saint-Gillois.

Un feuilleton dont se serait bien passé Alexander Blessin

"Le club a dès lors légitimement supposé lors de la préparation du match que le joueur Burgess, conformément à la décision de l'instance disciplinaire compétente en première instance, n'était pas éligible pour le match contre le Cercle de Bruges du dimanche après-midi à 13h30" peut-on lire dans le communiqué.

Le club conclut en démentant toute tentative d'influence : "En ce qui concerne les insinuations relatives à des prétendus contacts visant à influencer la décision du Parquet fédéral d'interjeter appel de la décision en cause, le club se distancie de ces allégations non fondées et injustifiées".