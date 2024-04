Moris ne comprend pas l'arbitre : "On siffle sur ce genre de phase des milliers de fois chaque semaine !"

Anthony Moris a été bien malheureux sur le premier but de Bruges. Le dégagement du gardien luxembourgeois a été repoussé par Vetlesen, directement dans ses filets.

Décidément, on parle souvent d'Anthony Moris dans ces Playoffs. Le gardien de l'Union est allé à la faute à plusieurs reprises cette saison. Mais est-il réellement fautif sur le but de Hugo Vetlesen ? Lui, en tout cas, estime que celui-ci n'aurait pas dû être validé.

"On a la poisse, voilà tout. Ce genre de but, nous ne l'aurions pas encaissé en début de saison", regrette Moris au micro d'Eleven DAZN après la rencontre. "Ce genre de dégagements, les arbitres en annulent des milliers chaque semaine".

Moris mécontent de la décision de Mr Vergoote

Pour le gardien unioniste, Mr Vergoote aurait donc dû annuler le but de Vetlesen. "Au début, il me dit qu'il faut deux mètres entre moi et le Brugeois. Il n'y a pas deux mètres... Puis, il m'explique que c'est à l'interprétation de l'arbitre", assure Anthony Moris. "On regardera avec attention ses prochains matchs et on verra s'il siffle ou non sur des phases similaires".

De manière assez étonnante, le Luxembourgeois paraissait satisfait du jeu montré par l'USG ce dimanche. "Il y a du contenu, il y a des occasions et encore une fois, si une équipe méritait de gagner aujourd'hui, c'était l'Union", estime-t-il.

"L'équipe a faim, donne tout. Il n'y a aucun regret à avoir. Ca fait 4 matchs qu'on s'entend dire que le prochain sera le plus important. Il ne faut pas voir plus loin que ce match jeudi contre l'Antwerp, je suis sûr que les choses tourneront bientôt en notre faveur", conclut Moris.